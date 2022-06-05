Касаткина считает, что Надаль в 14-й раз выиграет «Ролан Гаррос»

Первая ракетка России, полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2022 Дарья Касаткина дала прогноз на финал мужского турнира. Рафаэль Надаль встретится с Каспером Руудом. Начало матча в 16:00 по московскому времени.

«Очень надеюсь на победу Рафы и прогнозирую ее, — отметила «СЭ» Дарья Касаткина. — Конечно, никогда нельзя утверждать такие вещи, все-таки это спорт. Все мы люди. Но то, что он сделал — это уже супер-достижение. А если выиграет «Ролан Гаррос» 14-й раз, играя весь турнир с болью в стопе, то это будет невероятно. Очень бы этого хотела».

Большое интервью с Дарьей Касаткиной читайте скоро на сайте «СЭ».