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Сегодня, 06:56

Левандовски поздравил Свентек с победой на «Ролан Гаррос»

Сергей Разин
корреспондент
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Роберт Левандовски и Ига Свентек.
Фото Соцсети

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поздравил польскую теннисистку Игу Свентек с победой в финале «Ролан Гаррос».

«Вот это матч! Поздравляю, Ига, ты сделала это!» — написал Левановски в соцсетях.

Свентек выиграла турнир «Большого шлема» во второй раз в карьере. Первую победу она также одержала на «Ролан Гаррос» в 2020 году.

Теннисистка из Польши одержала 35-ю победу подряд в WTA-туре. Начиная с 2000 года было только две столь длительные подобные серии — у Серены (34) и Винус Уильямс (35).

Роберт Левандовски
Roland Garros
Ига Свентек
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