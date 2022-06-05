Левандовски поздравил Свентек с победой на «Ролан Гаррос»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поздравил польскую теннисистку Игу Свентек с победой в финале «Ролан Гаррос».

«Вот это матч! Поздравляю, Ига, ты сделала это!» — написал Левановски в соцсетях.

Свентек выиграла турнир «Большого шлема» во второй раз в карьере. Первую победу она также одержала на «Ролан Гаррос» в 2020 году.

Теннисистка из Польши одержала 35-ю победу подряд в WTA-туре. Начиная с 2000 года было только две столь длительные подобные серии — у Серены (34) и Винус Уильямс (35).