Ига Свентек рассказала, чему хотела бы научиться у Надаля

Первая ракетка мира Ига Свентек рассказала о том, чему хотела бы научиться у 21-кратного обладателя «Большого шлема» Рафаэля Надаля.

«Он спокойно относится ко всему, что происходит. Некоторые игроки слишком сильно рефлексируют. Если проиграем — все будет плохо.

В прошлом году, когда Рафа проиграл в полуфинале, я встретила его в гостинице и сказала, что весь вечер проплакала, потому что он проиграл. А он такой: «Это же просто матч. Иногда выигрываешь, иногда проигрываешь», — рассказала Свентек пресс-конференции «Ролан Гаррос».

4 июня Свентек выиграла турнир «Большого шлема» во второй раз в карьере. Первую победу она также одержала на «Ролан Гаррос» в 2020 году.

Теннисистка из Польши одержала 35-ю победу подряд в WTA-туре. Начиная с 2000 года было только две столь длительные подобные серии — у Серены (34) и Винус Уильямс (35).