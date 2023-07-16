Алькарас — о втором «Шлеме»: «Для 20-летнего мальчика это невероятно. Это исполнение мечты»

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу на Уимблдоне-2023.

В финале он обыграл Новака Джоковича (1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4).

«Это исполнение мечты. Конечно, здорово побеждать, но если бы я проиграл, я бы все равно гордился собой. Для меня невероятно писать историю этого прекрасного турнира, играть в финале с легендой спорта. Для 20-летнего мальчика это невероятно. Я не ожидал, что так быстро начну попадать в такие ситуации. Я очень горжусь собой, командой и проделанной работой.

Я должен поздравить Новака, было невероятно играть против него. Я начал играть в теннис, наблюдая за тобой. Когда я родился, ты уже выигрывал турниры. Ты сказал, что 36 — это новые 26, и ты воплотил это в жизнь. Это потрясающе», — сказал Алькарас на церемонии награждения.

Также Алькарас рассказал о том, как научиться играть на траве.

«Я влюбился в траву прямо сейчас. Это потрясающе. Я не ожидала, что смогу играть на таком уровне за очень короткий срок. Я сыграла всего четыре турнира на траве. Это мечта, ставшая реальностью. Я доволен той работой, которую мы проделали, вступая в травяной сезон. Я очень быстро учусь и очень горжусь этим», — сказал испанец.

20-летний Алькарас стал первым за 20 лет чемпионом Уимблдона не из «Большой четверки». Также он самый молодой игрок в Открытой эре, который выиграл US Open и Уимблдон.