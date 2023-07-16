Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 22:38

Надаль — Алькарасу: «Наслаждайся моментом, чемпион!»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Рафаэль Надаль.
Фото Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил соотечественника Карлоса Алькараса с победой на Уимблдоне. В финале он обыграл серба Новака Джоковича.

«Поздравляю, Карлос. Ты подарил нам огромную радость сегодня, и, конечно, пионер испанского тенниса Мануэль Сантана также поддержал бы нас в этом, где бы он ни, может быть, даже на Уимблдоне, к числу победителей которого ты присоединился сегодня. Крепко обнимаю. Наслаждайся моментом, чемпион!» — написал Надаль в соцсети.

20-летний Алькарас стал первым за 20 лет чемпионом Уимблдона не из «Большой четверки». Также он самый молодой игрок в Открытой эре, который выиграл US Open и Уимблдон.

Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Всего он провел 357 матчей, в которых одержал 314 побед.

0
Читайте также
«Зенит» вписывает себя в историю». Семак и Федотов — об OLIMPBET Суперкубке России
Российский юниор сотворил историю, но остался без титулов на Уимблдоне
Мать найденного у дома в Москве годовалого ребенка рассказала о случившемся
Белый дом назвал вопрос о будущем Украины в НАТО решенным
Переход на возраст: число работающих пенсионеров снизится на треть к 2025-му
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алькарас — о втором «Шлеме»: «Для 20-летнего мальчика это невероятно. Это исполнение мечты»
Новости
RSS RSS
Все новости