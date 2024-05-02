ЦСКА — «Зенит»: Карасев не удалил Мойзеса

На 3-й минуте первого финального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА — «Зенит» у судьи Сергея Карасева были основания показать красную карточку и удалить с поля игрока красно-синих Мойзеса. Но арбитр поначалу даже не остановил игру и сделал это через паузу.

В том моменте футболист ЦСКА ударил Густаво Мантуана открытыми шипами и едва не сломал сопернику ногу.

Видеоассистенты Евгений Турбин и Владимир Москалев не вмешались в действия судьи. Возможно, они оценили удар как сильный и акцентированный.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Зенит».