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Сегодня, 22:20

Джокович подарил болельщикам на трибунах сломанную в финале Уимблдона ракетку

Виктория Кравченко
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Новак Джокович.
Фото Скриншот трансляции.
Новак Джокович.
Фото Скриншот трансляции.
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Сербский теннисист Новак Джокович подарил сломанную ракетку болельщикам на трибунах после финала Уимблдона, где он в пяти сетах проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.

Новак Джокович.
Фото Скриншот трансляции.

Спортсмен отдал сопернику гейм на своей подаче (1:2) и после этого разбил ракетку.

Алькарас нанес Джоковичу первое за 10 лет поражение на Центральном корте Уимблдона. Новак не смог повторил рекорд Роджера Федерера (8) по числу титулов на этом турнире «Большого шлема».

Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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