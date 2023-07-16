Алькарас — самый молодой игрок в Открытой эре, который выиграл US Open и Уимблдон

Испанский теннисист Карлос Алькарас установил новый рекорд, выиграв Уимблдон-2023.

Как сообщает Opta, 20-летний Алькарас стал самым молодым игрок в Открытой эре, которому удалось завоевать титул в мужском одиночном разряде на US Open и на Уимблдоне.

Также испанец стал третьим по возрасту игроком за последние 40 лет, выигравшим более 6 титулов за один сезон, уступая только Андре Агасси в 1988 году и Рафаэлю Надалю в 2005 году.

В финале Уимблдона-2023 Алькарас в пяти сетах обыграл Новака Джоковича.