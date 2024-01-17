Хачанов обыграл Ковачевича и вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Australian Open-2024.

Во втором круге он обыграл американца Александра Ковачевича со счетом 6:4, 6:3, 4:6, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут.

15-я ракетка мира Хачанов 22 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету 101-й ракетки мира Ковачевича 16 эйсов, 5 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующим соперником россиянина станет победитель встречи Фрэнсис Тиафо (США, 17) — Томаш Махач (Чехия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 15) — Александр Ковачевич (США, Q) — 6:4, 6:3, 4:6, 6:3