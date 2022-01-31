Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Даниила Медведева, который назвал русофобией поведение болельщиков во время финала Australian Open против Рафаэля Надаля (2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5).

«Даниилу нужно держать удар. А он что хотел, чтобы ему блины на корте пекли? Есть элемент русофобии. Это часто проявляется, — сказал Губерниев «СЭ». — Мне казалось, что Даниил научился с этим справляться, но нет. Мне кажется, что раздражение — приятная эмоция для спортсмена. Поскольку ничего другого ждать не приходится, и люди болеют против Дани, то в данном случае надо аккумулировать энергию. Он с этим блестяще справлялся до финала, но потом что-то надорвалось. Ну и соперник был сильнее. Хочется пожелать Даниилу крепкого духа и хорошего настроения. Когда он хорошо себя чувствует, он может этими потоками дирижировать. Причем не важно, с плюсом или минусом эти потоки. Это правда, что есть элементы русофобии, но это жизнь. Нужно к этому относиться с долей иронии. Изменится ли к нему отношение, если он станет перовой ракеткой? Когда станет, тогда и поменяется отношение. Мы видим, что есть серьезные раздражители в мире спорта и журналистики, когда люди начинают показывать свои самые низменные стороны. Ну показывают и показывают. Даниилу нужно с этим справляться».

Ранее, 30 января, Медведев уступил Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Даниил был «посеян» на турнире под вторым номером, Надаль — под шестым.