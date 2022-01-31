Песков назвал финал Australian Open Медведева и Надаля феерией спорта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о финальном матче Australian Open испанца Рафаэля Надаля против россиянина Даниила Медведева.

«Вчера наш Медведев и Надаль подарили нам пять часов феерии тенниса, феерии спорта. Но спорт тем и прекрасен, что победитель может быть только один, только сильнейший. Поэтому поздравим Надаля», — цитирует Пескова ТАСС.

В воскресенье в Мельбурне Медведев уступил Рафаэлю Надалю, ведя 2-0 по партиям, со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7. Матч продолжался 5 часов 24 минуты. Медведев проиграл в финале Australian Open во второй раз подряд. В прошлом году россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу.