Изнер о победе Джоковича в суде: «Осталось выиграть трофей, уехать из города и никогда не возвращаться»

Американский теннисист Джон Изнер прокомментировал новость о том, что суд Мельбурна отменил решение об аннулировании австралийской визы серба Новака Джоковича.

«Единственное, что осталось сделать, это снова выиграть трофей и уехать из города, чтобы никогда не возвращаться, как Си Эм Панк», — написал Изнер в Twitter.

Only thing left to do is win the trophy again and leave town never to return, a la CM Punk. — John Isner (@JohnIsner) January 10, 2022

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу первой ракетки мира.

34-летний серб пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными.

Девятикраный и действующий чемпион Australian Open должен был быть депортирован, однако суд отменил это решение — теперь теннисист может перемещаться по стране. Впрочем, у министра иммиграции Австралии есть возможность снова отменить визу серба.