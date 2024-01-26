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Синнер: «Когда мне было 16-17, у меня была возможность потренироваться с Джоковичем. Тогда начался процесс обучения у лучших в мире»

Виктория Кравченко
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Янник Синнер и Новак Джокович.
Фото AFP

Итальянский теннисит Янник Синнер рассказал, что после первого матча с Новаком Джоковичем его тренер пошел к сербу за советами.

«Это правда. Когда мне было 16-17, у меня была возможность с ним потренироваться. И уже тогда начался процесс обучения у лучших в мире.

Матчи, конечно, другое. После матча он посоветовал мне больше двигать мяч, становиться непредсказуемее. И мы старались это делать.

Конечно, подача с тех пор у меня стала намного лучше. И я еще во многом могу прибавить — для этого у меня и есть отличная команда», — сказал Синнер на корте.

Итальянец в четырех сетах обыграл 36-летнего Джоковича и вышел в финал Australian Open — 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3. В финале 22-летний Синнер сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия).

Новак Джокович
Янник Синнер
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