Синнер — о победе над Джоковичем: «Это был очень сложный матч. Я старался давить»

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал первый в карьере выход в финал Australian Open. В полуфинале турнира он обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:1, 6:2, 6:7(6), 6:3.

«Это был очень сложный матч. Я отлично начал, а он два сета ошибался, не очень здорово себя чувствовал. Я старался давить.

Я настраивался на этот матч. Всегда приятно играть с соперником, у которого можно поучиться. В прошлом году я проиграл ему в полуфинале «Уимблдона» и многому научился. Это все часть процесса», — сказал Синнер после матча.