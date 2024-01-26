Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 10:34

Синнер — о победе над Джоковичем: «Это был очень сложный матч. Я старался давить»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Янник Синнер.
Фото AFP

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал первый в карьере выход в финал Australian Open. В полуфинале турнира он обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:1, 6:2, 6:7(6), 6:3.

«Это был очень сложный матч. Я отлично начал, а он два сета ошибался, не очень здорово себя чувствовал. Я старался давить.

Я настраивался на этот матч. Всегда приятно играть с соперником, у которого можно поучиться. В прошлом году я проиграл ему в полуфинале «Уимблдона» и многому научился. Это все часть процесса», — сказал Синнер после матча.

В финале Синнер сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия).

 
Новак Джокович
Янник Синнер
0
Читайте также
«Днепр» пытался удержать меня с помощью КГБ. Вопрос решился через Брежнева». Вратарь, заменивший в «Динамо» Яшина
Синнер победил Джоковича и вышел в финал Australian Open
Выживший при крушении Falcon 10 врач заявил, что Евсюкова была обнаружена мертвой
Американский политолог объяснил, почему украинские военные сбили Ил-76
В Ростове-на-Дону арестовали двух агентов ВСУ
США отказали дипломатам РФ в участии в заседании Международного совета по зерну
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
«Медведев — фаворит полуфинала, турнир выиграет Джокович». Мнение Яцыка
Медведев: «Устаю, но бьюсь, как могу»
Медведев — об Алькарасе: «Постараюсь усложнить ему жизнь»
«Собирался сказать жене, что могу задержаться на день». Медведев продолжает покорять Австралию
Медведев побил рекорд Сафина по количеству полуфиналов на турнирах «Большого шлема» для россиян
Медведев о воздушных поцелуях тренеру: «Никогда так не делал, не знаю — буду ли впредь»
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Синнер — самый молодой финалист Australian Open с 2008 года
Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь: время начала финала Australian Open 2024
Синнер: «Когда мне было 16-17, у меня была возможность потренироваться с Джоковичем. Тогда начался процесс обучения у лучших в мире»
Медведев против Зверева, Синнер выбил Джоковича: топ-матчи в полуфинале Australian Open. Онлайн-трансляция
«Наполи» поздравил Синнера с победой над Джоковичем в полуфинале Australian Open
Australian Open — расписание и результаты 1/2 финала 26 января: Джокович уступил Синнеру, Медведев — Зверев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович впервые за шесть лет проиграл на Australian Open

Синнер: «Когда мне было 16-17, у меня была возможность потренироваться с Джоковичем. Тогда начался процесс обучения у лучших в мире»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости