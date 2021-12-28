Источник сообщил, что Джокович сможет выступить на Australian Open
19:30
Сербский теннисист Новак Джокович, скорее всего, сможет выступить на Australian Open, пишет журналист Саша Озмо.
Руководство турнира начало переговоры с властями штата Виктория, чтобы сербу предоставили медицинское исключение, которое позволит ему сыграть.
Для поездки в Австралию необходима прививка от коронавируса. Джокович несколько раз отказывался говорить, вакцинирован ли он.
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