Источник сообщил, что Джокович сможет выступить на Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович, скорее всего, сможет выступить на Australian Open, пишет журналист Саша Озмо.

Per multiple reports in Serbia, Djokovic now looking more likely to play at the Australian Open. Not official yet. — Sa?a Ozmo (@ozmo_sasa) December 28, 2021

Руководство турнира начало переговоры с властями штата Виктория, чтобы сербу предоставили медицинское исключение, которое позволит ему сыграть.

Для поездки в Австралию необходима прививка от коронавируса. Джокович несколько раз отказывался говорить, вакцинирован ли он.