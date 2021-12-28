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Источник сообщил, что Джокович сможет выступить на Australian Open

19:30
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Сербский теннисист Новак Джокович, скорее всего, сможет выступить на Australian Open, пишет журналист Саша Озмо.

Руководство турнира начало переговоры с властями штата Виктория, чтобы сербу предоставили медицинское исключение, которое позволит ему сыграть.

Для поездки в Австралию необходима прививка от коронавируса. Джокович несколько раз отказывался говорить, вакцинирован ли он.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное