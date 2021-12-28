Доминик Тим пропустит Australian Open

Чемпион US Open-2020 Доминик Тим пропустит Открытый чемпионат Австралии.

«Как вы все знаете, я вернулся домой в Австрию, чтобы восстановиться после упорных тренировок в Дубае и небольшого сбоя в моей подготовке. Сейчас я снова чувствую себя хорошо, запястье в оптимальном состоянии, и я тренируюсь нормально, с очень хорошей интенсивностью», — написал Тим в Twitter.

Теннисист рассказал, что начнет сезон на турнире в Аргентине в конце января.

Ранее он пропустил выставочный турнир в Абу-Даби. 28-летний австриец не выступает с июня текущего сезона и все еще продолжает восстановление после травмы запястья.