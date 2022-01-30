«Пойду ракетку ломать». Глушаков отреагировал на поражение Медведева в финале Australian Open
Футболист Глушаков отреагировал на поражение Даниила Медведева в финале Australian Open
Футболист Глушаков отреагировал на поражение российского теннисиста Даниила Медведева в финале Australian Open.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл россиянина в финале Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема». Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.
«Пойду ракетку ломать! Несмотря на поражение, Даня Медведев все равно красавец! Весь турнир справлялся с давлением и критикой всего стадиона!
Будет еще реванш. Браво, maestro», — написал Глушаков в Instagram.
Надаль побил рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема», выиграв 21-й трофей.
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