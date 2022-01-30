Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 18:40

«Пойду ракетку ломать». Глушаков отреагировал на поражение Медведева в финале Australian Open

Футболист Глушаков отреагировал на поражение Даниила Медведева в финале Australian Open
Иван Шитик
Корреспондент

Футболист Глушаков отреагировал на поражение российского теннисиста Даниила Медведева в финале Australian Open.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл россиянина в финале Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема». Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

«Пойду ракетку ломать! Несмотря на поражение, Даня Медведев все равно красавец! Весь турнир справлялся с давлением и критикой всего стадиона!

Будет еще реванш. Браво, maestro», — написал Глушаков в Instagram.

 

Надаль побил рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема», выиграв 21-й трофей.

Денис Глушаков
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
0
Читайте также
Игрока сборной Англии и «МЮ» обвиняют в изнасиловании. Его девушка выложила окровавленное лицо
Материалы сюжета: Даниил Медведев — Рафаэль Надаль: финал Australian Open 2022, новости, анонс и обзор главного матча турнира
«Не сомневаюсь, ты еще возьмешь этот титул». Медведев и Надаль выдали новый эпичный финал
Дзюба — о поражение Медведева: «Он еще даст всем»
Драма Медведева. Бился пять с половиной часов, но не дотерпел до титула
«Медведеву никогда не достичь такого уровня, как бы он не трепыхался». Реакция болельщиков на поражение россиянина в финале Australian Open
«Даниил будет долго приходить в себя». Юрий Семин — о поражении Медведева в финале Australian Open
Красный нос и рекордная победа: Надаль отыгрался с 0-2 и победил Медведева в финале Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ты неповторим, Рафаэль!» Куртуа оценил игру Надаля в финале Australian Open

Дядя Надаля — о победе Рафаэля над Медведевым: «После второго сета я уже не верил в успех»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости