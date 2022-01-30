«Пойду ракетку ломать». Глушаков отреагировал на поражение Медведева в финале Australian Open

Футболист Глушаков отреагировал на поражение Даниила Медведева в финале Australian Open

Футболист Глушаков отреагировал на поражение российского теннисиста Даниила Медведева в финале Australian Open.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл россиянина в финале Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема». Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

«Пойду ракетку ломать! Несмотря на поражение, Даня Медведев все равно красавец! Весь турнир справлялся с давлением и критикой всего стадиона!

Будет еще реванш. Браво, maestro», — написал Глушаков в Instagram.

Надаль побил рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема», выиграв 21-й трофей.