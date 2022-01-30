«Ты неповторим, Рафаэль!» Куртуа оценил игру Надаля в финале Australian Open

Тибо Куртуа высказался о победе Рафаэля Надаля в финале Australian Open с Медведевым

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался по поводу победного матча испанца Рафаэля Надаля над россиянином Даниилом Медведевым в финале Australian Open.

Медведев выиграл первые два сета, но в итоге проиграл со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.

«Удивительно, что он сделал! Ты неповторим, Рафаэль!» — написал Куртуа.

Надаль выиграл Australian Open 2-й раз в карьере. Всего у него 21 победа в турнирах «Большого шлема»: 13 — Ролан Гаррос, 4 — US Open, 2 — Уимблдон.