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Сегодня, 18:30

«Ты неповторим, Рафаэль!» Куртуа оценил игру Надаля в финале Australian Open

Тибо Куртуа высказался о победе Рафаэля Надаля в финале Australian Open с Медведевым
Виктория Кравченко

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался по поводу победного матча испанца Рафаэля Надаля над россиянином Даниилом Медведевым в финале Australian Open.

Медведев выиграл первые два сета, но в итоге проиграл со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.

«Удивительно, что он сделал! Ты неповторим, Рафаэль!» — написал Куртуа.

Надаль выиграл Australian Open 2-й раз в карьере. Всего у него 21 победа в турнирах «Большого шлема»: 13 — Ролан Гаррос, 4 — US Open, 2 — Уимблдон.

Тибо Куртуа
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
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