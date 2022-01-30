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Сегодня, 18:45

«Толпа никогда не болеет за представителя России». Медведев объяснил поведение болельщиков в финале Australian Open

Российский теннисист объяснил, почему в финальном матче Australian Open большинство болельщиков поддерживали его соперника
Иван Шитик
Корреспондент

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему в финальном матче Australian Open большинство болельщиков поддерживали его соперника Рафаэля Надаля.

«Думаю, национальность играет ключевую роль. Когда ты играешь против представителя другой страны, то толпа болеет за него, а не за представителя России», — приводит слова Медведева в Twitter журналист Лоренцо Эрколи.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева в финале Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема». Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

Надаль побил рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема», выиграв 21-й трофей.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
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