«Толпа никогда не болеет за представителя России». Медведев объяснил поведение болельщиков в финале Australian Open
Российский теннисист объяснил, почему в финальном матче Australian Open большинство болельщиков поддерживали его соперника
Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему в финальном матче Australian Open большинство болельщиков поддерживали его соперника Рафаэля Надаля.
«Думаю, национальность играет ключевую роль. Когда ты играешь против представителя другой страны, то толпа болеет за него, а не за представителя России», — приводит слова Медведева в Twitter журналист Лоренцо Эрколи.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева в финале Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема». Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.
Надаль побил рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема», выиграв 21-й трофей.
Новости