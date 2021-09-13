Джоковича оштрафовали на 5 тысяч долларов после финала US Open

Сербский теннисист Новак Джокович оштрафован на 5 тысяч долларов по итогам финала US Open, в котором он играл с россиянином Даниилом Медведевым. Об этом сообщает в Twitter журналист Михал Самульски.

Причиной штрафа стало неспортивное поведение. При счете 4:6, 2:1 Джокович упустил несколько брейк-пойнтов и сломал ракетку, ударив ею по корту.

Novak Djokovic fined $ 5,000 for «unsportsmanlike conduct» during #USOpen final. — Michal Samulski (@MichalSamulski) September 13, 2021

В финале турнира Медведев победил со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Это первая победа россиянина в турнире «Большого шлема».

Джокович в случае победы мог оформить календарный «Большой шлем».