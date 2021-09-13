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Джоковича оштрафовали на 5 тысяч долларов после финала US Open

09:38
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Сербский теннисист Новак Джокович оштрафован на 5 тысяч долларов по итогам финала US Open, в котором он играл с россиянином Даниилом Медведевым. Об этом сообщает в Twitter журналист Михал Самульски.

Причиной штрафа стало неспортивное поведение. При счете 4:6, 2:1 Джокович упустил несколько брейк-пойнтов и сломал ракетку, ударив ею по корту.

В финале турнира Медведев победил со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Это первая победа россиянина в турнире «Большого шлема».

Джокович в случае победы мог оформить календарный «Большой шлем».

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Екатерина Савостина все материалы автора

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