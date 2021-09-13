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Медведев высказался о поведении болельщиков в финале US Open

10:11
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Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, не бесили ли его болельщики, которые активно поддерживали серба Новака Джоковича в финале US Open (6:4, 6:4, 6:4).

«Мне нельзя было беситься. Был полностью сконцентрирован. Понимал, что он шел за «Большим шлемом». Сербы, которые были на трибунах, старались ему помочь. Не думаю, что они действовали против меня.

Да, на двойных была в какой-то момент жесть. Но я просто понимал, что мне надо выиграть матч. Мне все равно, что кто-то орет", — приводит слова Медведева Eurosport.

Медведев впервые в карьере победил в турнире «Большого шлема».

Ранее турнир «Большого шлема» выигрывали Марат Сафин (US Open-2000 и Australian Open-2005) и Евгений Кафельников (Roland Garros-1996 и AO-1999).

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=FD4LbUOst8E

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Екатерина Савостина все материалы автора

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