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Сегодня, 15:22

Джокович выиграл 22-й турнир «Большого шлема» и сравнялся с Надалем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Новак Джокович и Рафаэль Надаль.
Фото Global Look Press

Сербский теннисист Новак Джокович в финале Australian Open обыграл грека Стефаноса Циципаса (6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) и выиграл 22-й турнир «Большого Шшема» в своей карьере.

По этому показателю он сравнялся с испанцем Рафаэлем Надалем.

У Джокович 10 титулов на Australian Open, семь — на Уимблдоне, три — на US Open и два — на «Ролан Гаррос».

Надаль 14 раз выигрывал «Ролан Гаррос», четыре — US Open, два — Уимблдон и два — Australian Open.

Всего Джокович выиграл 93-й трофей в карьере, обойдя Надаля. Больше только у Ивана Лендла (94), Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).

Теннис
Australian Open
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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