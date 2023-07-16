Джокович впервые на Уимблдоне проиграл матч, в котором взял первый сет
23-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович прервал серию побед на Уимблдоне.
Сербский теннисист в финале турнира проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в пяти сетах (6:1, 6:7 (6:8), 1:6, 6:3, 4:6). Джокович впервые не смог одержать победу в матче Уимблдона, в котором взял первый сет. До сегодняшнего дня у него было 77 побед и ни одного поражения.
Также Алькарас стал вторым игроком, обыгравшим Джоковича в пятисетовом финале турнира «Большого шлема», после Энди Маррея на US Open в 2012 году.
Алькарас нанес Джоковичу первое за 10 лет поражение на Центральном корте Уимблдона. Новак не смог повторил рекорд Роджера Федерера (8) по числу титулов на этом турнире «Большого шлема».
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