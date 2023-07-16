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Сегодня, 21:30

Джокович впервые на Уимблдоне проиграл матч, в котором взял первый сет

Ана Горшкова
Корреспондент
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Новак Джокович.
Фото Reuters

23-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович прервал серию побед на Уимблдоне.

Сербский теннисист в финале турнира проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в пяти сетах (6:1, 6:7 (6:8), 1:6, 6:3, 4:6). Джокович впервые не смог одержать победу в матче Уимблдона, в котором взял первый сет. До сегодняшнего дня у него было 77 побед и ни одного поражения.

Также Алькарас стал вторым игроком, обыгравшим Джоковича в пятисетовом финале турнира «Большого шлема», после Энди Маррея на US Open в 2012 году.

Алькарас нанес Джоковичу первое за 10 лет поражение на Центральном корте Уимблдона. Новак не смог повторил рекорд Роджера Федерера (8) по числу титулов на этом турнире «Большого шлема».

Карлос Алькарас и&nbsp;Новак Джокович. Джокович остался в шаге от повторения рекорда Корт по числу титулов на турнирах «Большого шлема»
Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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