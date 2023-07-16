Алькарас нанес Джоковичу первое за 10 лет поражение на Центральном корте Уимблдона

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Уимблдона-2023, обыграв серба Новака Джоковича со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

20-летний испанец нанес 36-летнему Джоковичу первое за 10 лет поражение на Центральном корте Уимблдона. В последний раз в этом месте серб проигрывал в финале 2013 года против британца Энди Маррея.

Таким образом, Джокович проиграл 2 из 9 финалов на Уимблдоне.

В активе Новака 23 победы в турнирах «Большого шлема», восемь из которых — трофеи Уимблдона.