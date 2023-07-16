Джокович не повторил рекорд Федерера по числу титулов на Уимблдоне

Сербский теннисист Новак Джокович не смог выиграть восьмой в карьере Уимблдон.

36-летний Джокович не повторил рекорд Роджера Федерера (8) по числу титулов на это турнире «Большого шлема». Серб по-прежнему делит второе место с Питом Сампрасом (по 7 у каждого).

В финале Уимблдона-2023 Джокович в пяти сетах проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. Это первая победа 20-летнего спортсмена на Уимблдоне и второй трофей «Большого шлема».