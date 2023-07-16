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Сегодня, 21:00

Джокович не повторил рекорд Федерера по числу титулов на Уимблдоне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович не смог выиграть восьмой в карьере Уимблдон.

36-летний Джокович не повторил рекорд Роджера Федерера (8) по числу титулов на это турнире «Большого шлема». Серб по-прежнему делит второе место с Питом Сампрасом (по 7 у каждого).

В финале Уимблдона-2023 Джокович в пяти сетах проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. Это первая победа 20-летнего спортсмена на Уимблдоне и второй трофей «Большого шлема».

Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
Роджер Федерер
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