Джокович остался в шаге от повторения рекорда Корт по числу титулов на турнирах «Большого шлема»

Сербский теннисист Новак Джокович не смог повторить рекорд Маргарет Корт по числу титулов на турнирах «Большого шлема».

На счету 36-летнего Джоковича 23 титула ТБШ, а Корт за время карьеры выиграла 24 турнира в одиночном разряде.

Новак продолжает оставаться рекордсменом по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» среди мужчин.

16 июля в финале Уимблдона-2023 Джокович в пяти сетах проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. Это первая победа 20-летнего спортсмена на Уимблдоне и второй трофей «Большого шлема».