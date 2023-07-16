Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:15

Джокович остался в шаге от повторения рекорда Корт по числу титулов на турнирах «Большого шлема»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карлос Алькарас и Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович не смог повторить рекорд Маргарет Корт по числу титулов на турнирах «Большого шлема».

На счету 36-летнего Джоковича 23 титула ТБШ, а Корт за время карьеры выиграла 24 турнира в одиночном разряде.

Новак продолжает оставаться рекордсменом по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» среди мужчин.

16 июля в финале Уимблдона-2023 Джокович в пяти сетах проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. Это первая победа 20-летнего спортсмена на Уимблдоне и второй трофей «Большого шлема».

Теннис
Новак Джокович
1
0
Читайте также
Российских теннисистов не пустят на турнир в Польшу. Это снова сойдет с рук?
Сколько заработали на Уимблдоне Мирра Андреева, Касаткина и другие российские теннисистки
Мать найденного у дома в Москве годовалого ребенка рассказала о случившемся
Белый дом назвал вопрос о будущем Украины в НАТО решенным
Переход на возраст: число работающих пенсионеров снизится на треть к 2025-му
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: главные материалы о турнире «Большого шлема»
Джокович не сдержал слез во время речи после финала Уимблдона
Алькарас нанес Джоковичу первое за 10 лет поражение на Центральном корте Уимблдона
Джокович не повторил рекорд Федерера по числу титулов на Уимблдоне
Алькарас победил Джоковича и впервые стал чемпионом Уимблдона! Онлайн-трансляция матча
Алькарас в пяти сетах обыграл Джоковича и впервые в карьере выиграл Уимблдон
Джокович сломал ракетку после проигранной подачи в пятом сете финала Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алькарас останется первой ракеткой мира после Уимблдона

Алькарас выиграл второй из двух финалов на турнирах «Большого шлема»
Новости
RSS RSS
Все новости