Джокович получил визу для участия в Australian Open в 2023 году

Серб Новак Джокович подтвердил получение визы в Австралию для участия в Australian Open в январе 2023 года.

«Я был очень рад получить известие о получении визы. Это большое облегчение», — цитирует Джоковича tennistv.

В 2022 году 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» пропустил турнир в Австралии. В январе Джокович автоматически получил запрет на въезд в страну после того, как была аннулирована его виза из-за несоблюдения антикоронавирусных правил.

Australian Open 2023 пройдет с 16 по 29 января. Джокович является рекордсменом по победам на Australian Open (9).