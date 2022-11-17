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Сегодня, 06:49

Джоковичу официально разрешили въезд в Австралию

Анна Горшкова
Корреспондент
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21-кратному чемпиону «Больших шлемов» Новаку Джоковичу официально разрешили въезд в Австралию. Он сможет выступить на Australian Open-2023.

Новый министр иммиграции Эндрю Джайлс официально отменил решение предыдущего министра, аннулировавшего визу Джоковича, что повлекло за собой запрет на въезд в страну в течение трех лет.

В пресс-релизе Джайлс сообщил, что Джоковичу выдана временная виза для въезда в Австралию.

В 2022 году сербский теннисист пропустил Australian Open. В январе он автоматически получил запрет на въезд в страну после того, как была аннулирована его виза из-за несоблюдения антикоронавирусных правил.

Australian Open-2023 пройдет с 16 по 29 января. Джокович является рекордсменом по победам на данном турнире (9).

Источник: Twitter
Теннис
Australian Open
Новак Джокович
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