Джоковичу официально разрешили въезд в Австралию

21-кратному чемпиону «Больших шлемов» Новаку Джоковичу официально разрешили въезд в Австралию. Он сможет выступить на Australian Open-2023.

Новый министр иммиграции Эндрю Джайлс официально отменил решение предыдущего министра, аннулировавшего визу Джоковича, что повлекло за собой запрет на въезд в страну в течение трех лет.

В пресс-релизе Джайлс сообщил, что Джоковичу выдана временная виза для въезда в Австралию.

В 2022 году сербский теннисист пропустил Australian Open. В январе он автоматически получил запрет на въезд в страну после того, как была аннулирована его виза из-за несоблюдения антикоронавирусных правил.

Australian Open-2023 пройдет с 16 по 29 января. Джокович является рекордсменом по победам на данном турнире (9).