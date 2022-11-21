Медведев или Рублев? Кто из российских теннисистов лучший в этом году

Что круче — финал турнира «Большого шлема» плюс статус «первой ракетки мира» или четыре титула плюс полуфинал Итогового?

Новак Джокович «совершенно неожиданно» стал чемпионом Итогового турнира в Турине, а это значит, что пришло время подводить итоги сезона для наших теннисистов. Без командных соревнований, в которых в прошлом году мы были чемпионами, без Уимблдона и остальных турниров Англии и без флага — год был непростым. И его нельзя назвать самым успешным для российского тенниса. Тем не менее, наши парни все равно старались радовать болельщиков победами. У кого-то это получилось хуже, у кого-то лучше.

Даниил Медведев

Даниил Медведев. Фото Reuters

Титулы:

Вена (ATP 500)

Лос-Кабос (ATP 250)

Результаты на ТБШ:

Финал Australian Open

Победы/ поражения: 45/16

Призовые: 4,33 миллиона долларов

Некоторые считают, что Даниил Медведев провел невзрачный сезон. Мол от былых эмоций, побед и титулов остались только отголоски. Но, как говорил Андрей Аршавин, ваши ожидания — ваши проблемы. Даня успел побывать первой ракеткой мира и обойти по количеству недель (16) на вершине лучшего среди россиян Марата Сафина. Медведев подарил нам незабываемый финал на Australian Open, а также титулы в Лос-Кабосе и Вене. И что самое главное — Даниил стал отцом. Наверняка, эмоции от появления на свет Алисы не сравнимы с любым из возможных титулов.

Конечно, финальные аккорды сезонов у него были и более мажорными: это и титул US Open в прошлом году, и чемпионство на Итоговом турнире ATP в 2020-м. К сожалению, Турин-2022 не задался — поражения во всех трех матчах группового этапа. Однако скажем, что поражения непростые, а «на флажке», с очень упорной борьбой. В этих играх все могло повернуться ровно наоборот. Несколько мячей решили свое дело, однако не стоит впадать в критиканство. Накопилась большая усталость, плюс травма, поэтому закончилось все именно так. Даниил сам говорил, что ожидал от себя большего, но этот год получился скомканным, нервным, но все равно сильным.

«После Открытого чемпионата Австралии я не могу найти для себя большого результата, даже если я вышел в несколько финалов, выиграл пару турниров. Уверен, что смогу сделать что-то большое в будущем, просто нужно продолжать работать. Погрустить один-два дня, потом насладиться выходными, затем готовиться к следующему сезону», — сказал Медведев на пресс-конференции в Турине.

Андрей Рублев

Андрей Рублев. Фото Reuters

Титулы:

Марсель (ATP 250)

Дубай (ATP 500)

Белград (ATP 250)

Хихон (ATP 250)

Результаты на ТБШ:

Четвертьфинал Ролан Гаррос

Четвертьфинал US Open

Победы/ поражения: 51/20

Призовые: 4,38 миллиона долларов.

Рублев провел неплохой год, заработав наибольшее количество призовых среди своих российских коллег. Чего стоит хотя бы выступление на Итоговом, которое принесло в его копилку 1,2 миллиона долларов. Однако дело не только в деньгах. Несмотря на то, что рыжеволосого россиянина бултыхало по ходу сезона: были неоднозначные высказывания, много нервов и перформансов на кортах, вылет из топ-10 и возвращение обратно, ему удалось заработать целых четыре титула. И хоть в этом году было поменьше шуток «про короля турниров на 500 очков», потому что побед на них было меньше, он дважды доходил до четвертьфиналов на «Больших шлемах» (надеемся, что в следующем году ему удастся преодолеть этот барьер) и впервые в карьере вышел в полуфинал ATP Finals, завершив сезон яркими победами над Медведевым и Стефаносом Циципасом (опустим поражение от Каспера Рууда).

Долго отдыхать Андрей не любит, поэтому он еще успеет поиграть в декабре на выставочном турнире в Саудовской Аравии (жаль что не в Питере), а там не за горами уже и Australian Open, о котором Рублев уже сейчас говорит с боевым настроем:

«Теперь самое время прибавлять, так что посмотрим, как все пойдет в Австралии. Я жду, взволнован следующим сезоном. Я мотивирован, особенно после этой недели [в Турине], провел ее стабильнее обычного, выиграл несколько матчей, которые раньше бы не смог».

Карен Хачанов

Карен Хачанов. Фото Global Look Press

Результаты на ТБШ:

Полуфинал US Open

Победы/ поражения: 36/25

Призовые: 1,99 миллиона долларов

Карен обошелся в этом году без титулов, но зато порадовал своих фанатов очень успешным выступлением на американском «мейджоре» — продержался дольше своих соотечественников и пробился в полуфинал. Окончание нынешнего сезона получилось не особо ярким — поражение в 1/8 финала «Мастерса» в Париже от Новака Джоковича, но тем не менее Карену удалось закрепиться в двадцатке сильнейших теннисистов мира. В целом, получилось не хуже, чем в прошлом году, но процент выигранных матчей лучше бы улучшить.

Аслан Карацев

Аслан Карацев. Фото Global Look Press

Титулы:

Сидней (ATP 250)

Победы/ поражения: 17/29

Призовые: 1,05 миллиона

Говорить что-то позитивное о сезоне Аслана Карацева чуть тяжелее. Аслан начал этот год с тренером Габриэлем Трухильо-Солером, потом занимался с Яном Де Виттом, чуть позже был замечен на кортах с Борисом Собкиным, а совсем недавно вернулся к сотрудничеству с Егором Яцюком, с которым ранее расстался довольно странно. Ходили слухи о причастности Карацева к договорным матчам, но, к счастью, они остались слухами слухов, иначе бы радостный Аслан не скакал бы сейчас на лошадях по родным краям.

Тем не менее, несмотря на всю чехарду с тренерами, Карацеву удалось взять титул в Сиднее и не вылететь за пределы топ-60. Определенно позитивным можно считать возвращение к Яцюку, потому что именно с ним Аслан показывал наиболее впечатляющую игру, которая помогла ему стать заметным в туре. Кажется, что в следующем сезоне он вновь настроен нас удивить.

«Этот год был для меня непростым, я принял несколько неверных решений. Теперь все хорошо, мы готовы работать еще усерднее!» — написал Карацев в соцсетях.