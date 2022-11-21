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Сегодня, 09:55

Джокович стал первым теннисистом, который выиграл Итоговый турнир в трех десятилетиях

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович стал первым игроком, которому удалось одержать победу на Итоговых турнирах ATP в трех десятилетиях.

20 ноября 35-летний серб в шестой раз стал победителем Итогового турнира ATP, обыграв в финале норвежца Каспера Рууда (7:5, 6:3). До этого он выигрывал в 2008, 2012, 2013, 2014 и 2015 годах.

Ранее сообщалось, что благодаря тому что Джокович не проиграл ни одного матча, он получит максимально возможную сумму за турнир — 4 740 300 долларов, что является рекордом в истории теннисных соревнований.

Теннис
Новак Джокович
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