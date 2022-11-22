Джокович назвал Медведева самым сложным соперником Итогового турнира

Бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, рассказал какая встреча стала для него самой тяжелой на итоговом турнире ATP.

«Не соглашусь, что во всех встречах у меня были физические проблемы. Первые два матча прошли хорошо. Я в двух сетах победил Циципаса, а потом Рублева. Но потом я действительно испытывал проблемы в матче с Медведевым. Это был самый тяжелый матч недели для меня, без сомнения», — цитирует игрока Sportskeeda.

35-летний теннисист завоевал шестой титул на Итоговом чемпионате ATP и сравнялся по этому показателю с рекордсменом — Роджером Федерером. Даниил Медведев на итоговом турнире ATP проиграл Новаку Джоковичу — 3:6, 7:6, 6:7. В финале Новак Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда.