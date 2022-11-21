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Сегодня, 08:45

Джокович о Рууде: «Будущее тенниса выглядит прекрасно»

Джокович обратился к Рууду после победы в финале Итогового турнира
Руслан Минаев
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Серб Новак Джокович обратился к норвежцу Касперу Рууду после победы в финале Итогового турнира ATP (7:5, 6:3).

«Поздравляю, Каспер, тебя и твою команду с потрясающим сезоном. Будущее тенниса выглядит прекрасно», — написал Джокович на своей странице в соцсети.

35-летний серб в 6-й раз в карьере выиграл Итоговый турнир ATP, повторив рекорд швейцарца Роджера Федерера по этому показателю.

В этом году Рууд выходил в финал US-Open и проиграл Карлосу Алькарасу. А также в финал Ролан Гаррос, где уступил Рафаэлю Надалю.

Теннис
Каспер Рууд
Новак Джокович
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