Джокович о Рууде: «Будущее тенниса выглядит прекрасно»

Джокович обратился к Рууду после победы в финале Итогового турнира

Серб Новак Джокович обратился к норвежцу Касперу Рууду после победы в финале Итогового турнира ATP (7:5, 6:3).

«Поздравляю, Каспер, тебя и твою команду с потрясающим сезоном. Будущее тенниса выглядит прекрасно», — написал Джокович на своей странице в соцсети.

35-летний серб в 6-й раз в карьере выиграл Итоговый турнир ATP, повторив рекорд швейцарца Роджера Федерера по этому показателю.

В этом году Рууд выходил в финал US-Open и проиграл Карлосу Алькарасу. А также в финал Ролан Гаррос, где уступил Рафаэлю Надалю.