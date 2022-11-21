«Шрамы остались, но ударов об ракетку стало намного меньше». Интервью Андрея Рублева

Итоги сезона восьмой ракетки мира.

Андрей Рублев последним из российских теннисистов завершил сезон. Он дошел до полуфинала Итогового турнира, в котором проиграл Касперу Рууду из Норвегии. Сразу по прилете домой из Турина Рублев дал эксклюзивное интервью корреспонденту «СЭ» о психологических срывах на корте, трештоке Циципаса, нарушении приватности в ресторане, поддержке американского теннисиста и многом другом.

К концу года стал лучше контролировать эмоции на корте

— Разговариваем через сутки после полуфинального матча Итогового. Насколько ты отошел от него за это время?

— Смешанные чувства. И не отошел, и, наоборот, какие-то полезные выводы сделал из этого матча. Еще больше заряжен и мотивирован. Вся неделя дала много полезного и подстегнула. Хочется только продолжать. Нужно использовать это время на подготовку к сезону с учетом тех ошибок, которые были на Итоговом турнире. Их надо убрать и оставить только положительные вещи, которые были в Турине.

— В матче с Каспером Руудом ты больше отдал или он больше взял?

— Все вместе. Он сыграл очень классный матч на высоком уровне. Я начал хорошо, но из-за одного дурацкого гейма на своей подаче, который проиграл, позволил эмоциям взять вверх. Стал торопиться, суетиться, рисковать. Попал в этот водоворот. Ошибка за ошибкой. Сам же проиграл второй гейм на своей подаче, в итоге сет ушел — 6:2. Такая же картина была и во втором сете. В первом гейме немного не повезло, и снова водоворот из миллиона мыслей в секунду: нужно рисковать, спешить. Остановиться и отпустить мысли получилось только при счете 5:1. Это уже слишком поздно. На том быстром корте, на котором играли, это поздно вдвойне. Плюс он очень классно играет. Когда подает больше 75 процентов первой подачей и они летят под 215 километров в час, то очень сложно спасти матч, даже если ты на пределе концентрации и показываешь хороший уровень.

— В интервью у тебя часто спрашивают про излишние эмоции на корте, срывы во время игры. Но мне показалось, что к концу года ситуация в этом плане стало намного лучше. Согласен?

— Да, сто процентов. Все-таки смог хорошо выступить на US Open, выиграть турниры и отобраться на Итоговый, где впервые вышел в полуфинал. Но пока есть разница с игроками топ-5 в этих ключевых эмоциональных моментах. По игре я не уступаю, но в эти моменты они намного умнее меня.

— Спокойствие приходит, потому что какую-то работу делаешь?

— Стараюсь и сам, и с командой анализировать. Тот же матч с Даней (Медведевым) на Итоговом, когда направил эмоции в правильном направлении. Получилось выиграть матч, который я бы в жизни не выиграл у любого игрока из топ-50. Потому что никогда не проигрывал сет с такого счета, у меня было семь сетболов. Даже когда я вел с брейком, подавал на сет и не выигрывал этот гейм, то очень часто проигрывал матчи, так как эмоции брали верх. Здесь такой сет, на таком турнире, против одного из лучших игроков в мире. Но в итоге смог переломить этот матч. Тогда и понимаешь, что в эмоциональном плане делаешь все правильно. Есть матчи, когда я выигрываю, все классно, беру первый сет, а во втором не реализую шансы, выпускаю негативные эмоции, из-за этого играю один плохой гейм и второй сет проигрываю, а в третьем сете соперник начинает классно играть — все, поезд ушел. В моем случае тяжело это исправлять, потому что сам по себе очень эмоциональный.

— После победы на турнире в Хихоне ты как раз благодарил команду за то, что помогают сдерживать твои эмоции. Как это выглядит?

— Тренер мне постоянно продолжает одно и то же говорить: «Ты же видишь, что выигрываешь, когда совладаешь с эмоциями». Терпит мои эмоциональные срывы. Не было такого: все, надоел, больше так не могу. Все равно всегда с пониманием и поддержкой. Это очень помогает. За это ему благодарен.

— За год часто бил ракетку до ссадин и синяков. Какие-то видимые шрамы остались или все зажило?

— Остались. Стараюсь это исключать. Ударов стало намного меньше. По крайней мере на последних турнирах, если сравнивать с первой половиной года.

Стефанос Циципас и Андрей Рублев. Фото Reuters

Чувствую себя подростком

— Классно удалось сдержать эмоции в матче с Циципасом на Итоговом. После игры он сказал, что ты победил за счет «нескольких инструментов». Похоже на небольшой трешток. Как можешь описать отношения с ним?

— У меня с ним никаких проблем нет. Мне кажется, что он это сказал на эмоциях, потому что очень хотел быть в полуфинале. Когда выиграл сет, по-моему, уже не видел другого исхода. Не был готов, что все может поменяться. Когда проиграл матч, то просто не хотел в это верить, поэтому так и сказал. Понятно, что он лучше игрок, чем я. Циципас и по рейтингу стоит выше, и выиграл более значимые турниры. Результаты и рейтинг никогда не врут. Но если говорить от удара к удару, то справа у него не лучше, чем у меня, слева — не лучше, подача по силе даже слабее, у сетки играет лучше и в психологическом плане. Поэтому он топ-5, а я пока что топ-10.

— Тема, что Рублев не так много умеет, уже возникает не в первый раз. Как ты на это реагируешь?

— Спокойно. Просто сложно объяснить людям, которые не из тенниса или к нему приближены. Мой стиль игры всегда был один начиная с детства. Я всегда старался контролировать розыгрыши, играя справа. Понятно, что с возрастом этот стиль не поменяется, как и у других теннисистов. Как в начале карьеры они играли, так и играют. Просто никто не видит, когда ты стоишь в третьей-четвертой сотне. У тебя этот же стиль, но, возможно, двигаешься в два раза медленнее, слева бьешь в четыре раза хуже и все остальное. А когда ты входишь в топ-10, все эти удары улучшаются. Если сравнивать меня сейчас и год назад, то я бегаю в разы лучше, слева могу стабильно на темпе играть и забивать, подаю под 220. Но стиль остался. Тот же Стефанос старается забегать справа и при первой же возможности бежать к сетке. Даня от контробороны терпит, выжидает момент, чтобы соперники не выдерживали и начинали ошибаться. Просто никто не видит, какая работа у Дани прошла, когда ему было условно 22 и сейчас в 26. Это небо и земля. Сейчас он играет намного агрессивнее. Но так как стиль игры такой же, чувство, что ничего не меняется. Особенно подобные ощущения, когда смотришь по телевизору. Вживую все по-другому.

— С другой стороны, один из главных молодых талантов Хольгер Руне сказал, что является твоим фанатом. Как это воспринял?

— Он много кому говорил хороших комплиментов. Руне сам по себе очень талантливый. Вопрос в том, как будет дальше. Сейчас ты талантливый и никто от тебя ничего не ожидает — это одно. Другое — когда у тебя у самого ожидания, что будешь выигрывать, и этого же ожидают зрители и спонсоры. Если в этом году он мог проиграть какому-нибудь игроку из топ-50 со счетом 6:4,7:5, то это нормально. А если, например, в следующем сезоне он победит этого же теннисиста со счетом 6:4, 7:5, то будут говорить, что игрок топ-10 кое-как выиграл у игрока из топ-50. Не все могут с этим справиться. Посмотрим, как у него сложится следующий сезон. То, что он талантливый, — сто процентов. Но впереди долгий тяжелый путь. У меня было примерно то же самое. Когда в 19 лет выигрывал турниры и играл четвертьфинал на US Open, думал, что раз я в этом сезоне так сыграл, то в следующем будет в сто раз лучше. Но реальность не сходится. Это тяжело. Кто-то в такой ситуации так и не возвращается на прежний уровень, у кого-то это занимает время.

— Тебе 25, что вообще незначительный возраст для тенниса. Но сейчас появляются эти молодые игроки. Не чувствуешь себя уже матерым бойцом в сравнении с тем же Руне или Алькарасом?

— Если честно, то внутренне, наоборот, чувствую себя очень молодо. Тело становится только лучше, сильнее и быстрее. Но когда смотришь на цифры, то как-то немного не по себе. Если же убрать их, то в душе я подросток.

— Ты уже накопил опыт выступлений на Итоговом. Что думаешь о своем третьем турнире?

— Понятно, что хотелось бы лучше: выйти в финал и побороться за титул. Обидно, когда не получается. Но когда смотришь в целом на всю неделю, на моменты, с которыми справился, то становишься более мотивированным. Хочется стержень этот сохранить и постараться развить, чтобы хороших моментов становилось больше, а минусов — меньше.

Андрей Рублев. Фото Global Look Press

В Турине шеф-повар ресторана нарушил приватность

— На Итоговом произошла история, когда шеф-повар открыл в интервью, кто из теннисистов что любит есть. Про тебя он сказал, что ты решил обедать на улице в минус восемь, съел много жареных креветок, запивая их большим количеством капучино. Читал твой комментарий по этому поводу, но не понял: всерьез ты высказывал претензии или в шутку. Объяснишь?

— Наверное, я посмотрел на это с позиции: хорошо, что это случилось со мной и с едой. Потому что, не дай бог, был бы более именитый игрок — Надаль или Джокович — и что-то похожее, но не про еду, а, например, по отношению к официантам, то это было бы намного хуже. Во-первых, больше половины в интервью неправда. Во-вторых, когда ты кушаешь в ресторане, где проводится турнир, то должна быть приватность. Ладно бы сходил в ресторан просто в городе, и там бы это опубликовали. Но ты покушал на турнире, и все преподнесли в не очень хорошем виде. Получается, я уже не могу спокойно поесть нигде?

— Извинились ли в ATP перед тобой?

— Да. Опять же, слава богу, что это случилось с едой. Никакой обиды у меня нет. Просто в следующий раз может случиться с чем-то другим, что подпортит имидж игроку. Не хочу, чтобы в дальнейшем было что-то похожее.

— Шеф-повар что-то говорил после этого?

— Мне — нет. Я там просто больше не появлялся.

— Сказал, что половина из сказанного неправда. Как было на самом деле?

— Именно в тот день я не ел креветки. Да, действительно, мы сели на улице, потому что было тепло, светило солнце. У меня тренер курит, поэтому любит сидеть на террасе. Было очень уютно. В тот раз я съел только пасту, а тренер заказал креветки. Пока ел пасту, выпил воду, а после еды — капучино. Не знаю, что в этом такого странного. Да, увидел, как вкусно выглядят креветки у тренера, поэтому в следующие дни их заказывал.

— Продолжая тему претензий к туру, в этом сезоне высказался Райли Опелка. Он сказал, что Рублев пашет как бешенный и ATP должен платить ему миллионы. Можешь объяснить, при чем тут ATP?

— Потому что из-за пандемии призовые снизили. В первый год я должен был заработать миллионов пять, а получил два. Но в следующем году в некоторых видах спорта призовые вернули на прежний уровень, в теннисе они остались такие же. Если быть более точным, скажу так: ATP повысил призовые за первый и второй круг, но общий призовой фонд стал меньше. Поэтому ребята, которые стоят в рейтинге 70-150-ми, стали зарабатывать чуть больше, а те, кто стоит в топ-10 и выигрывает турниры, зарабатывали меньше, чем в доковидное время. Как раз в это время я попал в топ-10. Попал бы на год раньше, заработал бы намного больше. Думаю, что Опелка это имел в виду. Это не хорошо и не плохо. Не даю оценок, просто описываю ситуацию.

— Удивился, что американец встал на твою защиту?

— Было приятно. Он классный парень и всегда справедливо говорит свою точку зрения, даже если это не идет ему на пользу. Мало кто из игроков так может делать.

— После известных событий некоторые российские спортсмены потеряли своих спонсоров. Как у тебя с этим?

— Слава богу, пока все хорошо. Никто не ушел и вроде не собирается. Мне пока повезло. Понятное дело, что с новыми спонсорами тяжело. Посмотрим, как будет. Думаю, что найти новых спонсоров тоже получится.

Андрей Рублев. Фото Global Look Press

Не заметил, что выпадал из топ-10 рейтинга

— Как оценишь свой сезон-2022?

— Как и Итоговый: было очень много хороших моментов и много плохих. Были и провальные, когда эмоции подводили, из-за чего голова ехала. Какие-то матчи, которые в другом состоянии сыграл бы по-другому. Не справлялся с психологическим давлением. Зажимало так, что выходил на корт и не знал, что с этим делать. Тот же четвертьфинал US Open. Хоть в плане эмоций себя хорошо держал до последнего, но с внутренним давлением не справился. От давления, от страха, от всего облажался. Не мог показать свою лучшую игру. А в конце еще и эмоциями меня накрыло. Такие моменты были. Но, повторюсь, хорошие тоже случались. Поэтому Итоговый получился ровно таким же, как весь сезон. А в целом это был неплохой год.

— Говорил, что не следишь за гонкой за первую строчку, потому что в ней пока не участвуешь. А за своей позицией в рейтинге следишь?

— Следил, когда были последние недели для отбора на Итоговый. После проигрыша в Вене, конечно, знал, кто за мной, но не понимал, какая разница в очках. Я стал себя сильно накручивать. Думал: обгонят они меня, если выиграют, или не обгонят? Вот тогда посмотрел, чтобы полностью понимать все расклады и шансы попасть на Итоговый. Увидел, что разрыв большой, и немного успокоился. Но все равно волнение было.

— Когда на пару недель выпадал из топ-10, для тебя это было важно?

— Не было. Я даже не знал, потому что не смотрел рейтинг. Это случилось в Цинциннати, когда у меня сгорели очки. Стоял высоко, поэтому даже в голове не было мыслей, что выпадаю из топ-10. Перед US Open не заходил вообще в интернет, поэтому не знал, что выпал. А после четвертьфинала US Open вернулся на свою позицию. Только тогда где-то прочитал, что, оказывается, на две недели покидал десятку.

— Какой сейчас план по подготовке к новому сезону?

— Пять дней отдохну, а с субботы буду начинать готовиться. В декабре у меня два выставочных турнира, а в конце года уже лечу в Австралию.