Источник: Джокович получит визу для участия в Australian Open-2023

Сербский теннисист Новак Джокович получит визу в Австралию, сообщает The Guardian.

По данным источника, 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» сможет выступить на Australian Open-2023. Теннисист пропустил турнир в этом году.

В январе 2022 года правительство Австралии аннулировало визу Джоковича на том основании, что серб представляет угрозу общественной безопасности из-за отсутствия вакцинации.

Australian Open в 2023 году пройдет с 16 по 29 января.