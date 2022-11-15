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Сегодня, 09:38

Источник: Джокович получит визу для участия в Australian Open-2023

Руслан Минаев
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Сербский теннисист Новак Джокович получит визу в Австралию, сообщает The Guardian.

По данным источника, 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» сможет выступить на Australian Open-2023. Теннисист пропустил турнир в этом году.

В январе 2022 года правительство Австралии аннулировало визу Джоковича на том основании, что серб представляет угрозу общественной безопасности из-за отсутствия вакцинации.

Australian Open в 2023 году пройдет с 16 по 29 января.

Источник: https://www.theguardian.com/sport/2022/nov/15/tennis-star-novak-djokovic-to-be-granted-visa-to-play-in-australian-open
Теннис
Australian Open
Новак Джокович
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