«Лейкерс» готовы дать стареющему Леброну 164 миллиона на три года. Но согласится ли на это сам форвард?

Сага о новом контракте Джеймса.

«Денвер» второй год подряд завершил сезон для «Лейкерс» и Леброна Джеймса. В плей-офф-2023 «Наггетс» прошли калифорнийцев в финале Западной конференции (4-0), а в этот раз «разобрали» клуб из Лос-Анджелеса в пяти матчах (4-1). Героем серии стал Джамал Мюррэй, забивавший решающие броски во втором и пятом матчах. Отметим, что первый раунд в текущем сезоне не смог преодолеть также «Финикс» Кевина Дюранта, а в плей-ин борьбу за трофей прекратил «Голден Стэйт» Стефена Карри. Таким образом, впервые за 20 лет второй раунд плей-офф пройдет без трех главных американских звезд лиги. Но если судьба Карри и Дюранта понятна (оба имеют контракты со своими организациями еще на два сезона), то вот где продолжит карьеру Джеймс — большой вопрос.

Бронни и пункты

После серии с «Денвером» Леброн похвалил Николу Йокича и компанию. «В первую очередь я хочу снять шляпу перед ними. Это действующие чемпионы. Отличная организация, потрясающая тренерская работа Майкла Мэлоуна. Они использовали свои шансы в концовках, что и помогло выиграть серию. Надо отдавать должное, когда ваш соперник этого заслуживает», — заявил форвард «Лейкерс».

Отвечая на вопрос о своем будущем, суперзвезда ушла от ответа, отметив, что сейчас просто хочет побыть со своей семьей. Напомним, что у Джеймса есть опция выхода из контракта с «Лейкерс» в межсезонье-2024. Считается, что он заинтересован в выступлении в одной команде со своим старшим сыном Бронни, который планирует выставить свою кандидатуру на драфт НБА-2024.

The Athletic сообщил, что калифорнийский клуб готов к тому, чтобы выбрать Бронни в первом раунде, однако инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски отмечает, что дела обстоят иначе. Да и приоритеты у 39-летнего форварда поменялись.

«Идея совместной игры с Бронни больше не является приоритетом для Леброна, — подчеркнул инсайдер. — Цель Рича Пола (агент Джеймса) во время преддрафтовой рутины Бронни Джеймса состоит в том, чтобы понять, есть ли в НБА подходящая система или организация, которая помогла бы Бронни работать над развитием после пропуска им длительного периода из-за проблем с сердцем. Если он выставится на драфт, то, скорее всего, следующий сезон проведет в G-лиге. Как мне кажется, Леброн, Бронни и Рич Пол скажут вам, что если бы у отца и сына получилось объединиться естественным путем, то это было бы здорово. Но если мы говорим о драфт-пиках «Лейкерс», то 17-й выбор — действительно важный актив для клуба, который, вероятно, будет задействован в большой сделке. Они не станут использовать его для выбора Бронни Джеймса. Еще у них есть 55-й выбор. Но к тому времени Бронни вполне может оказаться в другой организации».

Другой журналист ESPN Брайан Уиндхорст считает, что Леброн намерен выйти на рынок свободных агентов с целью оказать давление на «Лейкерс». Это произойдет впервые с 2018 года, когда после окончания контракта с «Кливлендом» Джеймс решился на переход в «Лейкерс».

«Думаю, он хочет посмотреть, что «Лейкерс» сделают на драфте. Возможно, у них будет три пика первого раунда, которые они могут обменять, и пара контрактов, которые они могут добавить к обмену, чтобы усилить команду, — сообщил инсайдер. — Также Леброн может захотеть добавить несколько пунктов в свой контракт. У него нет пункта о запрете на обмен, и я не удивлюсь, если он захочет включить его в новый контракт».

Энтони Дэвис и Леброн Джеймс. Фото Petre Thomas, USA Today Sports

Большие деньги

Агент Джеймса Рич Пол уверен, что его клиент продолжит карьеру и проведет в лиге еще два-три сезона. Эти слова идеально подходят под информацию The Athletic о предложении «Лейкерс» на 164 миллиона долларов на три года (со ссылкой на источник из окружения Леброна). «Клуб из Лос-Анджелеса хочет сохранить свой главный актив любой ценой», — говорится в сообщении.

«Я видел и слышал много разных сообщений по поводу моего будущего, — написал сам баскетболист в своих социальных сетях. — Сказал это в понедельник (29 апреля) и повторю снова. Пока думаю о том, как бы провести время с семьей и детьми, так что сам ничего не знаю! Ясность появится, когда поговорю с семьей и окружением. Тогда вы все узнаете. Ну а пока тишина».

Возможно, еще одним условием, при котором Леброн останется в «Лейкерс», будет смена главного тренера. Многие инсайдеры отмечают, что игроки «Озерников» разочаровались в Дарвине Хэме и не видят его в качестве наставника команды на следующий сезон. Одним из кандидатов на этот пост считается ровесник и близкий друг Леброна Джей Джей Редик. Они даже вместе ведут подкаст.

Отметим, что Редик, закончивший карьеру в сентябре 2021 года, считается кандидатом на пост главного тренера «Шарлотт».