Синнер прокомментировал снятие с турнира в Мадриде

Итальянский теннисист Янник Синнер объяснил, почему решил сняться с турнира в Мадриде (Испания).

В четвертьфинале «мастерса» он должен был сыграть с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который теперь автоматически прошел в полуфинал, где сыграет с победителем пары Даниил Медведев — Иржи Легечка.

«Очень грустно пропустить свой следующий матч здесь, в Мадриде. На этой неделе меня беспокоило бедро, и боль постепенно становится сильнее. Следуя совету врачей, мы решили, что лучше не играть дальше и сделать все возможное для восстановления. В ближайшие несколько дней я проведу другие обследования и последую советам специалистов по выздоровлению. Спасибо, ребята, за вашу поддержку», — написал спортсмен в своих соцсетях.

В этом сезоне 22-летний итальянец выиграл три турнира — Открытый чемпионат Австралии, а также соревнования в Роттердаме и Майами.