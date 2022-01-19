Джокович купил компанию, разрабатывающую лекарство от коронавируса

Первая ракетка мира Новак Джокович приобрел компанию, разрабатывающую лекарство от коронавируса.

Как сообщает Reuters, сербский теннисист купил 80 процентов акций датской биотехнологической компании QuantBioRes.

Напомним, что в начале января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна. После этого виза Джоковича была аннулирована. Позже Федеральный суд в Мельбурне отменил это решение.

Однако 16 января суд Австралии принял окончательное решение о депортации 34-летнего серба, которые въехал в страну для участия в Australian Open без прививки от коронавируса, чего требуют правила. Теннисист покинул страну.