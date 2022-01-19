Australian Open: Медведев и Рублев проведут матчи второго круга. Расписание и результаты 20 января

Расписание и результаты четвертого игрового дня Australian Open у мужчины

Расписание и все результаты четвертого игрового дня Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open-2022 проходит с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).

Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира «Большого шлема», проходят на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд — 54 000 000 долларов.

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

Андрей Рублев сыграет против Рикардаса Беранкиса из Литвы, Даниил Медведев встретится с Ником Кирьосом из Австралии.

Ранее в третий круг вышли Карен Хачанов и Аслан Карацев.

Australian Open-2022

Мужчины. Одиночный разряд

20 января, четверг

Расписание и результаты дня

Второй круг

Норберт Гомбош (Словакия) — Марин Чилич (Хорватия)

Томаш Махач (Чехия) — Максим Кресси (США)

Андрей Рублев (Россия) — Рикардас Беранкис (Литва) — не ранее 03.00

Диего Шварцман (Аргентина) — Кристофер О`Коннелл (Австралия)

Алекс Молчан (Словакия) — Пабло Андухар (Испания)

Дэниэл Эванс (Великобритания) — Артур Риндеркнех (Франция)

Фрэнсис Тиафо (США) — Тэйлор Фритц (США)

Себастьян Баэс (Аргентина) — Стефанос Циципас (Греция)

Роберто Баутиста Агут (Испания) — Филипп Кольшрайбер (Германия)

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада)

Григор Димитров (Болгария) — Бенуа Пэр (Франция)

Камиль Майхшак (Польша) — Алекс Де Минаур (Австралия)

Ришар Гаске (Франция) — Ботик ван де Зандсюлп (Голландия)

Энди Маррей (Великобритания) — Таро Даниэль (Япония)

Ник Кирьос (Австралия) — Даниил Медведев (Россия) — не ранее 11.00

Стив Джонсон (США) — Янник Синнер (Италия)