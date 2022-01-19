Australian Open: Медведев и Рублев проведут матчи второго круга. Расписание и результаты 20 января
Australian Open-2022 проходит с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).
Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира «Большого шлема», проходят на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд — 54 000 000 долларов.
Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.
Андрей Рублев сыграет против Рикардаса Беранкиса из Литвы, Даниил Медведев встретится с Ником Кирьосом из Австралии.
Ранее в третий круг вышли Карен Хачанов и Аслан Карацев.
Australian Open-2022
Мужчины. Одиночный разряд
20 января, четверг
Расписание и результаты дня
Второй круг
Норберт Гомбош (Словакия) — Марин Чилич (Хорватия)
Томаш Махач (Чехия) — Максим Кресси (США)
Андрей Рублев (Россия) — Рикардас Беранкис (Литва) — не ранее 03.00
Диего Шварцман (Аргентина) — Кристофер О`Коннелл (Австралия)
Алекс Молчан (Словакия) — Пабло Андухар (Испания)
Дэниэл Эванс (Великобритания) — Артур Риндеркнех (Франция)
Фрэнсис Тиафо (США) — Тэйлор Фритц (США)
Себастьян Баэс (Аргентина) — Стефанос Циципас (Греция)
Роберто Баутиста Агут (Испания) — Филипп Кольшрайбер (Германия)
Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Григор Димитров (Болгария) — Бенуа Пэр (Франция)
Камиль Майхшак (Польша) — Алекс Де Минаур (Австралия)
Ришар Гаске (Франция) — Ботик ван де Зандсюлп (Голландия)
Энди Маррей (Великобритания) — Таро Даниэль (Япония)
Ник Кирьос (Австралия) — Даниил Медведев (Россия) — не ранее 11.00
Стив Джонсон (США) — Янник Синнер (Италия)