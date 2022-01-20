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Сегодня, 07:18

Джокович хочет предъявить Австралии иск на 6 миллионов долларов

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Новак Джокович.
Фото Instagram

Первая ракетка мира Новак Джокович, выдворенный из Австралии накануне турнира большого шлема, намерен подать в суд на правительство этой страны.

Как сообщает издание Sun, сумма иска 34-летнего серба может составить 6 миллионов долларов. Это недополученный доход по призовым за спортивный результат, спонсорские выплаты, а также моральный ущерб за незаконное задержание и жестокое обращение. Правда, пока не совсем понятно, в какой суд будет обращаться спортсмен, поскольку структур, которые могут призвать к ответу целое государство да еще за пределами Европы, в мире не так много.

5 января Джокович был задержан в аэропорту Мельбурна за нарушение визовых правил и въезд в Австралию без прививки от ковида. Новака поместили в отель для лиц, ожидающих депортации, но через четыре дня выпустили и позволили тренироваться.

14 января в отношении серба снова выписали предписание о депортации, ссылаясь на то, что нахождение в стране звездного антиваксера угрожает массовыми волнениями. Попытки теннисиста оспорить это решение в суде успехом не увенчались, он покинул Австралию и не смог принять участие в турнире «Большого шлема».

Теннис
Коронавирус
Новак Джокович
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