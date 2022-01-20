Арина Соболенко обыграла китаянку Ван Синьюй во втором круге Australian Open
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла китаянку Ван Синьюй (1:6, 6:4, 6:2) во втором круге турнира Australian Open в Мельбурне.
В третьем круге Соболенко сыграет с чешкой Маркета Вондроушовой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Ван Синьюй (Китай) — 1:6, 6:4, 6:2
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