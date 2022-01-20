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Сегодня, 07:08

Арина Соболенко обыграла китаянку Ван Синьюй во втором круге Australian Open

Виктория Кравченко

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла китаянку Ван Синьюй (1:6, 6:4, 6:2) во втором круге турнира Australian Open в Мельбурне.

В третьем круге Соболенко сыграет с чешкой Маркета Вондроушовой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард Женщины

Одиночный разряд

Второй круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Ван Синьюй (Китай) — 1:6, 6:4, 6:2

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