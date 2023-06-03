Чесноков заявил, что Павлюченкова почувствовала вкус больших побед на «Ролан Гаррос»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова здорово играет на Открытом чемпионате Франции, она вновь почувствовала вкус больших побед.

«Павлюченкова здорово играет на этом турнире. Она нашла свою форму и вновь почувствовала вкус больших побед, которых ей не хватало. Жалко, что наши спортсменки так рано встречаются друг с другом на крупных турнирах, надеюсь, в будущем они будут играть на более поздних стадиях», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В пятницу Павлюченкова обыграла соотечественницу Анастасию Потапову и вышла в четвертый круг турнира, где сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс.