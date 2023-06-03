Рууд: «Я не мог найти лазейки в игре Чжана, но, к счастью, он выполнил несколько небрежных ударов»

Четвертая ракетка мира Каспер Рууд прокомментировал победу над китайцем Чжан Чжичжэнем (4:6, 6:4, 6:1, 6:4) в третьем круге «Ролан Гаррос».

«Было очень трудно. Вначале я был не очень доволен, я бил не так хорошо, как хотелось бы. Я не мог найти лазейки в его игре, но, к счастью, при счете 5:4 во втором сете он выполнил несколько небрежных ударов. Я сделал брейк, сравнял счет в матче. Это придало мне уверенности, и я прибавил в третьем и четвертом сетах. А французские болельщики мне очень помогли», — приводит слова Рууда сайт ATP.

Норвежец четвертый раз вышел во вторую неделю «Большого шлема». В четвертом круге Открытого чемпионата Франции-2023 он сыграет с победителем матча Николас Харри (Чили) — Маркос Гирон (США).