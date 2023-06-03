Мужской «Ролан Гаррос», 3-й круг: Димитров сыграет с Альтмайером, Зверев встретится с Тиафо

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В субботу, 3 июня в Париже (Франция) пройдут матчи третьего круга турнира «Ролан Гаррос».

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины. Одиночный разряд

Третий круг (время начала — московское)

12.00. Йосихито Нисиока (Япония, 27) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия, Q)

12.00. Чжан Чжичжэнь (Китай) — Каспер Рууд (Норвегия, 4)

13.30. Николас Харри (Чили) — Маркос Гирон (США)

13.30. Борна Чорич (Хорватия, 15) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)

14.15. Хольгер Руне (Дания, 6) — Дженаро Альберто Оливьери (Аргентина, Q)

15.30. Франсиско Черундоло (Аргентина, 23) — Тэйлор Фритц (США, 9)

17.00. Даниэль Альтмайер (Германия) — Григор Димитров (Болгария, 28)

21.15. Александр Зверев (Германия, 22) — Фрэнсис Тиафо (США, 12)