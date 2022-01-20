Известный теннисный комментатор Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на победу российского теннисиста Даниила Медведева над австралийцем Ником Кирьосом (7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2) во втором круге Australian Open.

«Когда я узнала жеребьевку, я понимала, что второй матч у Даниила будет очень трудный. Во-первых, Кирьос очень неприятный соперник. Во-вторых, он играет дома с бешеной поддержкой зрителей. Он талантливый игрок, который вдохновляется от толпы. Также не стоит забывать, что Даниил уже играл с ним дважды, но проигрывал. Даня сейчас уже другой, но этот факт давит. Матч обещал быть сложным, нагнеталась атмосфера заинтересованности и интриги. У Медведева была главная задача — держать себя в руках, не обращать внимания на публику. Ему это было тяжело, так как он тоже эмоциональный игрок. Раньше у него были резкие всплески, но сейчас он научился собой владеть. Внутри все кипело, но он сумел себя удержать, настроить. Это был психологический поединок, который Даня выиграл и у себя, и у соперника», — сказала Дмитриева «СЭ».

В третьем круге турнира в Австралии 25-летний Медведев встретится с нидерландцем Ботиком ван де Зандсюлпом.