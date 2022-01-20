Медведев проучил австралийского шоумена. Даниил одержал вторую победу на Australian Open

Даниил Медведев в матче второго круга в четырех сетах справился с экстравагантным Ником Кирьосом.

Открытый чемпионат Австралии (Australian Open)

Мужчины. Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 6) — Рикардас Беранкис (Литва) — 6:4, 6:2, 6:0

Даниил Медведев (Россия, 2) — Ник Кирьос (Австралия) — 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2

Как только стало известно, что имеющий высший номер «посева» на этом Australian Open Даниил Медведев сыграет за право попасть в третий круг с Ником Кирьосом, фанаты тенниса начали в предвкушении потирать руки. Потому что без особых опасений можно было гарантировать, что, как бы ни сложился этот матч, скучным его точно не назовешь.

Причем интересны тут как Медведев — главный претендент на австралийский титул, — так и Кирьос, давно зарезервировавший за собой звание главного плохиша мирового тенниса. При этом, невзирая на репутацию, для австралийских болельщиков он свой, и понятно, на чьей стороне в этом матче публика. В то же время хорошо известно, что Даниил при недружелюбных трибунах чувствует дополнительную подпитку энергией и вообще в такой атмосфере как рыба в воде.

Зажечь Мельбурн

Поэтому встреча Медведева и Кирьоса однозначно стала самой ожидаемой не только во втором круге, а на всем стартовом отрезке австралийского «мейджора». В первом круге оба будущих оппонента одержали победы, не затратив максимума усилий. Медведев на классе обыграл Хенри Лааксонена из Швейцарии, действуя без блеска, но очень надежно.

Кирьос же даже слишком легко победил британца Лиама Броуди. До начала турнира было в принципе сложно сказать, в какой форме находится Ник, по разным причинам очень мало игравший в прошлом и позапрошлом годах. К тому же буквально за неделю до Australian Open Кирьос сдал положительный тест на коронавирус. Но на старте домашнего «Шлема» он был в полном порядке — не только выиграл, но и устроил фирменное шоу. Подавал твинером, копировал жесты Криштиану Роналду, зажигал трибуны.

В этом и главная сложность матчей с Кирьосом — никогда не знаешь, чего от него ждать. Причем часто это зависит от настроения австралийца: если Нику не хочется играть, пиши пропало. Но с Броуди Кирьос был в огне — он исполнил 21 эйс и вообще подавал с 82-процентным попаданием первым мячом. Что лишь увеличило интерес к матчу второго круга.

Только ленивый не вспомнил, что «анфан террибль» АТР-тура выиграл у Медведева обе очные встречи. Правда, дело было в 2019 году, когда Кирьос проводил один из лучших сезонов в карьере, а Даниил еще только набирал силу. Сейчас же расклад сил совершенно иной. Хотя 119-е место в мировом рейтинге точно не соответствует потенциалу Ника.

Центральный матч дня открывал вечернюю программу на арене Рода Лэйвера, а вот еще один российский теннисист из топ-10 свою игру второго круга провел утром. Андрей Рублев буквально снес с корта литовца Рикардаса Беранкиса, взяв у него три партии всего за час и 47 минут. Какое-то подобие конкуренции было только в первой партии, но затем преимущество россиянина стало подавляющим — из 14 следующих геймов он взял 12. Достаточно сказать, что за три партии Рублев отдал только 22 розыгрыша на своей подаче, не позволив Беранкису заработать ни одного брейк-пойнта. В третьем круге он встретится с опытнейшим хорватом Марином Чиличем.

Прогнозируемый тай-брейк

Что же касается Медведева, то его путь в следующий раунд получился более трудным. Кирьос сразу же обозначил свои намерения эйсом, затем выиграл затяжной розыгрыш и завершил первый гейм еще одной подачей навылет. Медведев втянулся в игру не так быстро, и после пары его ошибок австралиец заработал два брейк-пойнта, сразу же начав заводить публику. Но Даниил вовремя собрался и начал попадать в корт, причем из любых позиций и безупречно. Со счета 15:40 он взял семь розыгрышей подряд и не только сохранил свою подачу, но и забрал чужую в следующем гейме.

Еще один брейк-пойнт Даниил заработал в пятом гейме, но Кирьос тут же нейтрализовал его очередным эйсом. Следует отдать Нику должное: подача у него работала — мячи регулярно летели со скоростью за 210 км/ч. Впрочем, Медведев и здесь не уступал оппоненту. Часто бывало, что, уступив затяжной розыгрыш, он тут же подавал навылет, сводя на нет предыдущий успех Кирьоса.

Медведев старался действовать агрессивно, активно выигрывал много очков. Но в каких-то моментах казалось, что Даниил бьет под заднюю линию и ждет ошибки от соперника. Кирьос же находил возможность для контратаки и забирал розыгрыш. А восьмом гейме австралийцу с шестой попытки удалось сделать брейк, попутно выиграв красивейший розыгрыш в 26 ударов длиной. Впрочем, Медведев тут тоже помог Нику, сделав три невынужденные ошибки.

Свой характер Кирьос начал показывать в девятом гейме. Уступая, Ник пошел препираться с судьей по поводу работы счетчика времени на подачу, потом обругал болельщиков, помешавших ему сконцентрироваться, а на счете «больше» попытался сымитировать ту самую подачу твинером. Но все эти хитрости помогли ему выйти вперед.

Перед игрой предполагалось, что в ней будет как минимум один тай-брейк. И эти прогнозы оправдались уже в первой партии. И победил в решающем гейме более стабильный теннисист — Кирьос сделал двойную ошибку, затем неверно оценил ситуацию и пропустил мяч, летящий по линии в корт, а в итоге проиграл семь очков подряд.

Краденое полотенце и сломанная ракетка

Штучки Кирьоса продолжились уже во втором сете — во время перехода он как ни в чем ни бывало стянул у Даниила полотенце, затем в одной из пауз успел станцевать с болельщиками. При этом сама игра стала чуть другой, теперь оба теннисиста быстро брали «свои» геймы без намека на брейки. Единственным исключением стал третий гейм, но Медведев закрыл его двумя эйсами со счета «ровно». Следующее обострение случилось в восьмом гейме, где Медведев красиво обвел соперника «свечой», затем удачно укоротил мяч. Счет пять раз доходил до «ровно», Даниил не использовал брейк-пойнт, и Кирьос выстоял.

И все-таки Медведев дожал оппонента в 10-м гейме — австралиец допустил две невынужденных ошибки, затем двойную. И двойной сетбол у Даниила Ник уже не отыграл. Два сета продлились час и 46 минут — всего на минуту меньше, чем матч Рублева целиком.

В дебюте третьей партии Медведев перевалил за отметку в 20 эйсов и забрал первый гейм под ноль. После этого Кирьос снова устроил перепалку с арбитром. При этом стилистически теннис по сравнению с предыдущим сетом не изменился — оба соперника здорово подавали, длинных розыгрышей было немного. Так продолжалось до седьмого гейма, который Медведев начал с невынужденной ошибки, а затем подарил сопернику двойной брейк-пойнт в обмене ударами у сетки. Кирьос, выиграв это очко, издал торжествующий вопль и совершил что-то вроде круга почета по корту. А затем сумел со второй попытки взять чужую подачу.

Почти тут же мы увидели и фирменную подачу с руки, причем и этот розыгрыш австралийский трюкач выиграл, как и следующий, в котором Кирьос снова исполнил твинер. Ник явно поймал свою волну и на эмоциональном подьеме летел вперед. На этом же воодушевлении он вышел подавать на сет и справился с задачей.

Кирьос едва не сделал брейк и в самом начале четвертой партии, но на брейковом мяче после долгой перестрелки сорвал удар. Медведев выводы сделал и своей подачей больше не рисковал. Его соперник же стал гораздо больше ходить к сетке, причем чаще всего успешно. Но были и моменты, когда россиянин наказывал соперника за чрезмерную агрессивность. Например, в начале шестого гейма, ставшего в матче ключевым. Медведев перекинул австралийца «свечкой», а затем воспользовался его ошибками и сделал третий брейк за игру. А после того как Даниил под ноль забрал свою подачу, до победы ему остался один шаг.

Кирьос отреагировал на это сломанной об корт ракеткой, но изменить уже ничего не мог. Медведев победил достойного соперника и вышел в третий круг, где сыграет с отлично знакомым ему голландцем Ботиком ван де Зандсхульпом.