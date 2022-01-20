Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 14:58

«Проявите уважение!» Медведев призвал болельщиков не мешать во время интервью после победы над Кирьосом

Медведев призвал болельщиков не мешать во время интервью после победы над Кирьосом на Australian Open
Иван Торопцев
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Twitter

Российский теннисист Даниил Медведев повздорил с болельщиками после победы над австралийцем Ником Кирьосом во втором круге Australian Open.

После матча экс-первая ракетка мира Джим Курье брал у Медведева интервью, однако болельщики на стадионе начали шуметь и свистеть.

«Когда тебя освистывают между первой и второй подачей — это неприятно, нужно уметь с этим справляться. Мне это удалось», — сказал Медведев.

«Мне кажется, они кричат «Sii», — добавил Курье, после чего австралийские болельщики стали свистеть.

«Извини, я тебя не слышу. Ребята, я не могу услышать Джима, уважайте его. Дайте ему сказать то, что он хочет, он здесь выигрывал. Если уж кого и уважать, то Джима Курье», — заявил Медведев.

«Я могу подойти поближе. Мне кажется, что болельщики кричат «Sii», как Криштиану Роналду, когда празднует голы, думаю, они тебя не освистывают», — повторил Курье.

«Да, но когда это происходит между первой и второй подачами, тебе становится нелегко. Мне хорошо запомнились моменты, когда это происходило при брейк-пойнтах у Кирьоса», — ответил Медведев.

Медведев обыграл Кирьоса в четырех сетах со счетом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2. В третьем круге Australian Open россиянин сыграет с нидерландцем Ботиком ван де Зандсюлпом.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Ник Кирьос
2
2
Читайте также
Закат Обамеянга. Звезду «Арсенала» обвинили в пьянстве и изгоняют из клуба
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев прокомментировал победу над Кирьосом во втором круге Australian Open

«Дане было тяжело держать себя в руках». Дмитриева — о победе Медведева над Кирьосом
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости