«Проявите уважение!» Медведев призвал болельщиков не мешать во время интервью после победы над Кирьосом

Медведев призвал болельщиков не мешать во время интервью после победы над Кирьосом на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев повздорил с болельщиками после победы над австралийцем Ником Кирьосом во втором круге Australian Open.

После матча экс-первая ракетка мира Джим Курье брал у Медведева интервью, однако болельщики на стадионе начали шуметь и свистеть.

«Когда тебя освистывают между первой и второй подачей — это неприятно, нужно уметь с этим справляться. Мне это удалось», — сказал Медведев.

«Мне кажется, они кричат «Sii», — добавил Курье, после чего австралийские болельщики стали свистеть.

«Извини, я тебя не слышу. Ребята, я не могу услышать Джима, уважайте его. Дайте ему сказать то, что он хочет, он здесь выигрывал. Если уж кого и уважать, то Джима Курье», — заявил Медведев.

«Я могу подойти поближе. Мне кажется, что болельщики кричат «Sii», как Криштиану Роналду, когда празднует голы, думаю, они тебя не освистывают», — повторил Курье.

«Да, но когда это происходит между первой и второй подачами, тебе становится нелегко. Мне хорошо запомнились моменты, когда это происходило при брейк-пойнтах у Кирьоса», — ответил Медведев.

An ??? Australian Open interview ??



Daniil Medvedev's next match in front of the Melbourne fans will be interesting...#AusOpen | @DaniilMedwed pic.twitter.com/BkTYa6N8Au — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 20, 2022

Медведев обыграл Кирьоса в четырех сетах со счетом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2. В третьем круге Australian Open россиянин сыграет с нидерландцем Ботиком ван де Зандсюлпом.