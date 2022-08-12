Обойдется даже без Клаудиньо.

13 августа в РПЛ состоится топ-встреча — «Зенит» примет ЦСКА. Игра начнется в 17.00 по московскому времени на «Газпром Арене», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 16.55 мск. Главный судья встречи — Павел Кукуян.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — ЦСКА 13 августа 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Зенита» есть неплохие шансы на победу. Поставить на нее можно за 1.54, это примерно 65% вероятности. Успех армейцев идет за 5.50 (18%), ничья оценена котировкой 4.90 (17%).

Считаете, что москвичи не проиграют? Оформите Х2 за 2.60.

Коэффициент на «Зенит» не очень высокий, увеличить его можно при помощи форы: для этого есть Ф1(-1.5) за 2.36 или Ф1(-2.5) за 4.40 для уверенных в разгроме.

Если убеждены, что матч будет грубым, пенальти оценивается котировкой 2.35, удаление — 2.66. Оба события вместе можно взять за 4.55.

«Верх» у команд проходит нерегулярно — всего в пяти из прошедших десяти игр у «Зенита» и в шести играх ЦСКА. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.62, обратный исход — за 2.40.

Питерцы в среднем за последние десять игр забивают два мяча, армейцы — 1.7 мяча за игру. ИТБ1(1.5) идет за 1.53, ИТБ2(1.5) за 3.30.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:1 в пользу «Зенита» за 7.80.

«Зенит» — ЦСКА: прогноз и анализ матча РПЛ 13 августа 2022 года

Не стоит обманываться неудачным выступлением «Зенита» в Грозном. Нулевая ничья на «Ахмат Арене» с учетом удаления вратаря — скорее ожидаемый результат. Тем более «Ахмат» для сине-бело-голубых один из самых непростых соперников в чемпионате. Потеря очков на Кавказе — почти традиция для Санкт-Петербурга.

Зато, как уже показал даже этот сезон, «Зенит» умеет быстро продемонстрировать силу, если это требуется. После результативной ничьей с «Химками» были уничтожены «Крылья» и «Локомотив». Кстати, тоже дома. Вероятно, Семак готовит аналогичную участь для ЦСКА. И здесь на его стороне не только лучший в стране состав (пусть даже без Клаудиньо), но и проблемы москвичей. Да, армейцы на первый взгляд идут отлично, но у них есть проблемы в обороне. Акинфеев пока выручает, но его в какой-то момент может не хватить. И вообще, ЦСКА не выигрывал в Питере с 2011 года.

У армейцев не так много козырей. По большому счету надежда есть только на магию Федотова: серебряный призер РПЛ в прошлом сезоне находил ключи к «Зениту» даже на их поле — сочинцы куда менее классным составом победили на «Газпром Арене» 2:1. Теперь же у тренера в руках больше ресурсов для победы. Но все еще смущает, что армейцы пропускают почти в каждом матче. Им забивали даже нестатусные команды. Но есть для москвичей и приятные новости: в четырех матчах из последних пяти на «Газпром Арене» ЦСКА не только пропускал, но и отличался сам. «Обе забьют» можно взять за 1.71.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — ЦСКА

Вряд ли «Зенит» потерял очки с «Ахматом» и «Химками» из-за нехватки мастерства или плохой формы — скорее всего, дело в банальном недонастрое. Учитывая положение в турнирной таблице и тот факт, что ничья в Грозном случилась только в прошлом туре, с настроем у сине-бело-голубых будет полный порядок.

Команде Семака срочно нужно возвращать первую строчку, а когда ей это нужно, то никакой клуб на пути встать не может — вспомним тот же «Локомотив». У ЦСКА мало шансов на успех даже с Федотовым: есть ряд проблем, в частности в обороне, которыми питерцы охотно воспользуются, чтобы дома победить максимально громко.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.36.