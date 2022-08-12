«Зенит» — ЦСКА: Семак переиграет Федотова
13 августа в РПЛ состоится топ-встреча — «Зенит» примет ЦСКА. Игра начнется в 17.00 по московскому времени на «Газпром Арене», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 16.55 мск. Главный судья встречи — Павел Кукуян.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — ЦСКА 13 августа 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Зенита» есть неплохие шансы на победу. Поставить на нее можно за 1.54, это примерно 65% вероятности. Успех армейцев идет за 5.50 (18%), ничья оценена котировкой 4.90 (17%).
Считаете, что москвичи не проиграют? Оформите Х2 за 2.60.
Коэффициент на «Зенит» не очень высокий, увеличить его можно при помощи форы: для этого есть Ф1(-1.5) за 2.36 или Ф1(-2.5) за 4.40 для уверенных в разгроме.
Если убеждены, что матч будет грубым, пенальти оценивается котировкой 2.35, удаление — 2.66. Оба события вместе можно взять за 4.55.
«Верх» у команд проходит нерегулярно — всего в пяти из прошедших десяти игр у «Зенита» и в шести играх ЦСКА. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.62, обратный исход — за 2.40.
Питерцы в среднем за последние десять игр забивают два мяча, армейцы — 1.7 мяча за игру. ИТБ1(1.5) идет за 1.53, ИТБ2(1.5) за 3.30.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:1 в пользу «Зенита» за 7.80.
«Зенит» — ЦСКА: прогноз и анализ матча РПЛ 13 августа 2022 года
Не стоит обманываться неудачным выступлением «Зенита» в Грозном. Нулевая ничья на «Ахмат Арене» с учетом удаления вратаря — скорее ожидаемый результат. Тем более «Ахмат» для сине-бело-голубых один из самых непростых соперников в чемпионате. Потеря очков на Кавказе — почти традиция для Санкт-Петербурга.
Зато, как уже показал даже этот сезон, «Зенит» умеет быстро продемонстрировать силу, если это требуется. После результативной ничьей с «Химками» были уничтожены «Крылья» и «Локомотив». Кстати, тоже дома. Вероятно, Семак готовит аналогичную участь для ЦСКА. И здесь на его стороне не только лучший в стране состав (пусть даже без Клаудиньо), но и проблемы москвичей. Да, армейцы на первый взгляд идут отлично, но у них есть проблемы в обороне. Акинфеев пока выручает, но его в какой-то момент может не хватить. И вообще, ЦСКА не выигрывал в Питере с 2011 года.
У армейцев не так много козырей. По большому счету надежда есть только на магию Федотова: серебряный призер РПЛ в прошлом сезоне находил ключи к «Зениту» даже на их поле — сочинцы куда менее классным составом победили на «Газпром Арене» 2:1. Теперь же у тренера в руках больше ресурсов для победы. Но все еще смущает, что армейцы пропускают почти в каждом матче. Им забивали даже нестатусные команды. Но есть для москвичей и приятные новости: в четырех матчах из последних пяти на «Газпром Арене» ЦСКА не только пропускал, но и отличался сам. «Обе забьют» можно взять за 1.71.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — ЦСКА
Вряд ли «Зенит» потерял очки с «Ахматом» и «Химками» из-за нехватки мастерства или плохой формы — скорее всего, дело в банальном недонастрое. Учитывая положение в турнирной таблице и тот факт, что ничья в Грозном случилась только в прошлом туре, с настроем у сине-бело-голубых будет полный порядок.
Команде Семака срочно нужно возвращать первую строчку, а когда ей это нужно, то никакой клуб на пути встать не может — вспомним тот же «Локомотив». У ЦСКА мало шансов на успех даже с Федотовым: есть ряд проблем, в частности в обороне, которыми питерцы охотно воспользуются, чтобы дома победить максимально громко.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.36.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0