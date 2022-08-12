Москвичи с краснодарцами редко балуют обилием голов.

13 августа в пятом туре РПЛ состоится очень интересный матч двух молодых команд — «Динамо» примет в Москве «Краснодар». Игр состоится на «ВТБ Арене», стартовый свисток главного арбитра Сергея Карасева прозвучит в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» с 19.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар» 13 августа 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Динамо» больше шансов на победу. Взять ее можно за коэффициент 1.78, что примерно 56% вероятности исхода. Ничья доступна за котировку 4.00 (25%), успех «Краснодара» — за 4.40 (19%).

В прошлом сезоне оба матча остались за бело-голубыми, но если веришь, что на этот раз «быки» возьмут соперника на рога, то Х2 идет за 2.10.

В этом сезоне обе команды играют результативно: во всех четырех матчах с участием «Краснодара» было забито больше 2.5 мяча, у «Динамо» — в двух играх. На три гола и более в предстоящей встрече котировка 1.77, на ТМ 2.5 — 2.12.

Индивидуальный тотал хозяев более (1.5) гола оценен в 1.75, у гостей тот же — в 3.10.

В сезоне-2021/22 команды не обменялись результативными ударами ни в одном матче. В новом вероятность большая — 1.73. Обратный исход доступен за 2.10.

Пенальти можно взять за 2.35, удаление — за 2.95, оба события вместе — за 5.50.

А наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.20.

«Динамо» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча 5-го тура РПЛ 13 августа 2022 года

«Динамо» и «Краснодар» в последнем туре добились убедительных побед: москвичи хлопнули на выезде «Крылья Советов» (2:0), хотя были аутсайдерами котировок, а «Краснодар» неожиданно крупно разбил «Локомотив» (3:0). Для «быков» это был первый матч сезона, в котором они не пропустили. Подойти к очному матчу в хорошем настроении и высоко в таблице — добрый фактор.

При этом игру обеих команд никак не назовешь эталонной. Динамовцы, например, очень часто дают соперникам атаковать ворота Антона Шунина — почти 40 ударов в играх в Воронеже и Самаре. Пока противник попадает в цель нечасто, но когда-нибудь полетит кучнее, и тогда к Славише Йокановичу появятся вопросы. «Краснодар» тоже слишком часто подставляет под расстрел Матвея Сафонова: наверное, чтобы он завоевал приз лучшему вратарю мира.

Напрячь молодого кипера сборной России могут партнеры по национальной команде Смолов и Захарян. На точный удар Федора коэффициент 2.40, Арсена — 3.55.

А может вообще Даниил Фомин. На этой неделе от полузащитника открестился немецкий «Фрайбург», который якобы половину лета хотел перевезти игрока «Динамо» в Германию. Теперь у Фомина есть еще больше поводов показать себя — чтобы немцы закусили локти и заплакали в подушку из-за того, от кого они отказались.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Краснодар»

Обе команды молодые и амбициозные, но «Динамо» все же выглядит предпочтительнее в этой игре. У бело-голубых больше опытных игроков, плюс команда сыграет дома — будет ждать, пока соперник преодолеет тяжелый путь из Краснодара в столицу. Вероятнее всего, команда Йокановича не уступит — так было в пяти подряд матчах на своем поле против «быков».

Что касается голов, то лучше взять «низ». Соперники всего раз в десяти встречах забили больше трех мячей в Москве.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.85.