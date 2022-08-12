«Динамо» — «Краснодар»: Смолов и Захарян не спасут результативность матча
13 августа в пятом туре РПЛ состоится очень интересный матч двух молодых команд — «Динамо» примет в Москве «Краснодар». Игр состоится на «ВТБ Арене», стартовый свисток главного арбитра Сергея Карасева прозвучит в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» с 19.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар» 13 августа 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Динамо» больше шансов на победу. Взять ее можно за коэффициент 1.78, что примерно 56% вероятности исхода. Ничья доступна за котировку 4.00 (25%), успех «Краснодара» — за 4.40 (19%).
В прошлом сезоне оба матча остались за бело-голубыми, но если веришь, что на этот раз «быки» возьмут соперника на рога, то Х2 идет за 2.10.
В этом сезоне обе команды играют результативно: во всех четырех матчах с участием «Краснодара» было забито больше 2.5 мяча, у «Динамо» — в двух играх. На три гола и более в предстоящей встрече котировка 1.77, на ТМ 2.5 — 2.12.
Индивидуальный тотал хозяев более (1.5) гола оценен в 1.75, у гостей тот же — в 3.10.
В сезоне-2021/22 команды не обменялись результативными ударами ни в одном матче. В новом вероятность большая — 1.73. Обратный исход доступен за 2.10.
Пенальти можно взять за 2.35, удаление — за 2.95, оба события вместе — за 5.50.
А наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.20.
«Динамо» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча 5-го тура РПЛ 13 августа 2022 года
«Динамо» и «Краснодар» в последнем туре добились убедительных побед: москвичи хлопнули на выезде «Крылья Советов» (2:0), хотя были аутсайдерами котировок, а «Краснодар» неожиданно крупно разбил «Локомотив» (3:0). Для «быков» это был первый матч сезона, в котором они не пропустили. Подойти к очному матчу в хорошем настроении и высоко в таблице — добрый фактор.
При этом игру обеих команд никак не назовешь эталонной. Динамовцы, например, очень часто дают соперникам атаковать ворота Антона Шунина — почти 40 ударов в играх в Воронеже и Самаре. Пока противник попадает в цель нечасто, но когда-нибудь полетит кучнее, и тогда к Славише Йокановичу появятся вопросы. «Краснодар» тоже слишком часто подставляет под расстрел Матвея Сафонова: наверное, чтобы он завоевал приз лучшему вратарю мира.
Напрячь молодого кипера сборной России могут партнеры по национальной команде Смолов и Захарян. На точный удар Федора коэффициент 2.40, Арсена — 3.55.
А может вообще Даниил Фомин. На этой неделе от полузащитника открестился немецкий «Фрайбург», который якобы половину лета хотел перевезти игрока «Динамо» в Германию. Теперь у Фомина есть еще больше поводов показать себя — чтобы немцы закусили локти и заплакали в подушку из-за того, от кого они отказались.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Краснодар»
Обе команды молодые и амбициозные, но «Динамо» все же выглядит предпочтительнее в этой игре. У бело-голубых больше опытных игроков, плюс команда сыграет дома — будет ждать, пока соперник преодолеет тяжелый путь из Краснодара в столицу. Вероятнее всего, команда Йокановича не уступит — так было в пяти подряд матчах на своем поле против «быков».
Что касается голов, то лучше взять «низ». Соперники всего раз в десяти встречах забили больше трех мячей в Москве.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.85.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0