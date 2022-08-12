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«Динамо» — «Краснодар»: Смолов и Захарян не спасут результативность матча

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар» 13 августа 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Федор Смолов в матче против «Крыльев».
Фото Сайт ФК «Динамо»
Москвичи с краснодарцами редко балуют обилием голов.

13 августа в пятом туре РПЛ состоится очень интересный матч двух молодых команд — «Динамо» примет в Москве «Краснодар». Игр состоится на «ВТБ Арене», стартовый свисток главного арбитра Сергея Карасева прозвучит в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» с 19.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
13 авг, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Краснодар

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар» 13 августа 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Динамо» больше шансов на победу. Взять ее можно за коэффициент 1.78, что примерно 56% вероятности исхода. Ничья доступна за котировку 4.00 (25%), успех «Краснодара» — за 4.40 (19%).

В прошлом сезоне оба матча остались за бело-голубыми, но если веришь, что на этот раз «быки» возьмут соперника на рога, то Х2 идет за 2.10.

В этом сезоне обе команды играют результативно: во всех четырех матчах с участием «Краснодара» было забито больше 2.5 мяча, у «Динамо» — в двух играх. На три гола и более в предстоящей встрече котировка 1.77, на ТМ 2.5 — 2.12.

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Индивидуальный тотал хозяев более (1.5) гола оценен в 1.75, у гостей тот же — в 3.10.

В сезоне-2021/22 команды не обменялись результативными ударами ни в одном матче. В новом вероятность большая — 1.73. Обратный исход доступен за 2.10.

Пенальти можно взять за 2.35, удаление — за 2.95, оба события вместе — за 5.50.

А наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.20.

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«Динамо» и «Краснодар» в последнем туре добились убедительных побед: москвичи хлопнули на выезде «Крылья Советов» (2:0), хотя были аутсайдерами котировок, а «Краснодар» неожиданно крупно разбил «Локомотив» (3:0). Для «быков» это был первый матч сезона, в котором они не пропустили. Подойти к очному матчу в хорошем настроении и высоко в таблице — добрый фактор.

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При этом игру обеих команд никак не назовешь эталонной. Динамовцы, например, очень часто дают соперникам атаковать ворота Антона Шунина — почти 40 ударов в играх в Воронеже и Самаре. Пока противник попадает в цель нечасто, но когда-нибудь полетит кучнее, и тогда к Славише Йокановичу появятся вопросы. «Краснодар» тоже слишком часто подставляет под расстрел Матвея Сафонова: наверное, чтобы он завоевал приз лучшему вратарю мира.

Напрячь молодого кипера сборной России могут партнеры по национальной команде Смолов и Захарян. На точный удар Федора коэффициент 2.40, Арсена — 3.55.

А может вообще Даниил Фомин. На этой неделе от полузащитника открестился немецкий «Фрайбург», который якобы половину лета хотел перевезти игрока «Динамо» в Германию. Теперь у Фомина есть еще больше поводов показать себя — чтобы немцы закусили локти и заплакали в подушку из-за того, от кого они отказались.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Краснодар»

Обе команды молодые и амбициозные, но «Динамо» все же выглядит предпочтительнее в этой игре. У бело-голубых больше опытных игроков, плюс команда сыграет дома — будет ждать, пока соперник преодолеет тяжелый путь из Краснодара в столицу. Вероятнее всего, команда Йокановича не уступит — так было в пяти подряд матчах на своем поле против «быков».

Что касается голов, то лучше взять «низ». Соперники всего раз в десяти встречах забили больше трех мячей в Москве.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.85.

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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
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 4
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Федор Смолов

Динамо

 4
П
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Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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Александр Черников

Краснодар

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