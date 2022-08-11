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Сегодня, 14:15

Москва против Питера и бойня «Челси» с «Тоттенхэмом». Матчи выходных, которые невозможно пропустить

Евгений Коростелев
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Харри Кейн и Хын Мин Сон.
Фото Global Look Press
Футбольная лихорадка набирает обороты.

В ближайший уик-энд стартуют оставшиеся топ-чемпионаты — ла лига и серия А. Но наибольшее внимание все же привлекут игры в РПЛ и АПЛ, где пройдет несколько больших матчей.

13 августа, 17.00 мск. РПЛ. «Зенит» — ЦСКА

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
13 авг, 17:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
ЦСКА

Учитывая мощь состава и поступившее усиление, кто-то мог предположить, что «Зенит» уйдет в отрыв уже в стартовых четырех турах, но вместо этого сине-бело-голубые добыли лишь две победы и дважды сыграли вничью, причем с не самыми большими клубами — «Уралом» и «Ахматом». Матч против ЦСКА — первая по-настоящему серьезная проверка для команды Сергея Семака.

Интриги встрече придает тот факт, что москвичи опережают питерцев на два балла, а рядом с ними ждет осечки «Спартак». К тому же интересно будет посмотреть, на что на самом деле способны новички армейцев на фоне самой страшной опасности с просторов РПЛ.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» безоговорочным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.54, что примерно 64% вероятности исхода. На ничью котировка 4.90 (20%), на успех ЦСКА — 5.50 (16%).

13 августа, 17.00 мск. АПЛ. «Арсенал» — «Лестер»

Англия. Премьер-лига. 2-й тур
13 авг, 17:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Лестер

«Арсенал» и «Лестер» были близки к тому, чтобы одинаково стартовать в чемпионате: «канониры» со счетом 2:0 победили «Кристал Пэлас», а «лисы» вели 2:0 в игре с «Брентфордом», но в итоге потеряли очки (2:2). В прошлом сезоне команде Брендана Роджерса не удалось составить конкуренцию коллективу Микеля Артеты — лондонцы забрали оба матча с преимуществом в два мяча.

Несмотря на растущую разницу в классе, игры с участием этих команд смотреть по-прежнему очень увлекательно. Букмекеры предполагают, что «Арсеналу» снова удастся победить. На такой исход коэффициент 1.50 (66%), на успех «Лестера» — 6.60 (15%), на «мирный» исход — 4.60 (19%).

13 августа, 20.00 мск. РПЛ. «Динамо» — «Краснодар»

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
13 авг, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Краснодар

С тех пор как «Краснодар» покинуло большинство легионеров, клуб перестали считать российским топом. Да, красивого бразильского или французского дриблинга больше нет, но есть неиссякаемая заряженность молодых парней из академии, которые тащат клуб наверх. В первых четырех играх «быки» набрали семь очков и совсем немного отстают от лидеров, а их победа над «Локомотивом» (3:0) стала украшением третьего тура.

В очередном матче краснодарцам предстоит сыграть с «Динамо», которое, несмотря на кадровый голод, разбило в прошлом матче «Крылья Советов». В состав москвичей вернется отбывший дисквалификацию Арсен Захарян, а это значит, что изящества в игре будет еще больше.

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Бело-голубые — серьезные фавориты встречи. Их успех оценен коэффициентом 1.76 (56%). Ничью предлагается взять за 4.20 (23%), за чуть большую котировку 4.40 (21%) — победу «Краснодара».

14 августа, 18.30 мск. АПЛ. «Челси» — «Тоттенхэм»

Англия. Премьер-лига. 2-й тур
14 авг, 18:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Тоттенхэм Хотспур

Если в первом туре АПЛ между «Арсеналом» и «Кристал Пэлас» было дерби, то во втором туре болельщиков ждет супердерби. «Тоттенхэм» мощно прокачал состав в летом и намерен побороться с «Ливерпулем» и «Сити» за чемпионство. А вот «Челси», наоборот, потерял нескольких важных игроков, только покупает им замены и встраивает новичков в игру.

Матч будет зажигательным, а «Тоттенхэм» захочет поквитаться за два поражения в прошлом сезоне. Плюс не забываем про битву тактиков — Конте против Тухеля. Любители схем, стрелочек и xG будут в восторге.

Несмотря на кажущееся превосходство «шпор», букмекеры считают фаворитом их соперников: на «Челси» можно поставить за 2.32 (43%). Победа гостей оценена котировкой 3.20 (31%), ничья — 3.40 (26%).

14 августа, 20.00 мск. РПЛ. «Спартак» — «Сочи»

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
14 авг, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Сочи

На закуску воскресным вечером любителей футбола и мясных деликатесов ждет шоу с участием «Спартака». Один из лидеров чемпионата примет в Москве «Сочи», который, несмотря на потерю Владимира Федотова и нескольких лидеров, уверенно держится на плаву — идет третьим сразу за красно-белыми.

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«Спартак» еще не проигрывал в этом сезоне, но наконец встретится с соперником, который может ему это организовать. Или нет? Ответ узнаем уже скоро. Пока же расклады следующие: москвичи — фавориты, на победу которых выставлен коэффициент 1.95 (51%), ничья доступна за 4.00 (22%), успех южан — за 3.70 (27%).

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РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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«Факел» — «Урал»: наглецы из Воронежа прибьют «Урал» без Шалимова
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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