Москвичи и самарцы — братье по несчастью.

13 августа московский «Локомотив» в пятом туре РПЛ сыграет с «Крыльями Советов». Матч пройдет в Черкизово на «РЖД Арене» и начнется в 15.00 по московскому времени. Посмотреть матч в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 14.45 мск. Главным арбитром встречи назначен Евгений Кукуляк из Калуги.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов» 13 августа 2022 года

Хотя «Локомотив» сыграет дома, он не очень большой фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу москвичей можно поставить за 2.45, вероятность исхода — примерно 40%. Успех «Крыльев» идет за 2.85 (35%), ничья — 3.60 (25%).

Если вам кажется, что самарцы воспользуются кризисом «Локо» и не проиграют в гостях, то на этот вариант котировка — 3.60.

В играх против «Зенита» и «Краснодара» москвичи не забили ни разу, а всего у них в чемпионате только три гола: ИТБ1 (1.5) идет за 2.20, ИТМ1 (1.5) — за 1.67.

При этом оборона у железнодорожников хромает на обе ноги: они пропустили уже 11 мячей, в среднем 2.75 за игру. ИТБ2 (1.5) идет за 2.42, ИТМ2 (1.5) — за 1.56.

Общий тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.86, ТМ 2.5 — за 2.00.

Вильсон Изидор — по-прежнему самый вероятный автор гола в составе красно-зеленых. На его точный удар можно поставить за 2.73.

Также отличные коэффициенты на пенальти и удаление — 2.35 и 2.95 соответственно.

«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз и анализ матча 5-го тура РПЛ 13 августа 2022 года

Кто-то вообще ожидал, что «Локомотив» настолько плохо вкатится в сезон? Кажется, это стало шоком для всех, включая самих игроков и тренеров, которые пока не видят пути решения проблем. В последних двух турах матчи с участием «железнодорожников» превратились в избиение младенцев: «Зенит» забил пять, «Краснодар» — три. При этом в обоих случаях соперники играли с позиции силы, а у москвичей ни разу не получилось качественно использовать контригру.

Вероятно, такую тактику Йозеф Циннбауэр использует по одной причине: отбивать атаки числом намного проще, если у тебя есть проблемы с игроками обороны. Однако пока и такая тактика не работает. Противники настолько агрессивно загружают штрафную «Локо», что не справляется либо 18-летний Даниил Худяков, либо защитники.

Красно-зеленым надо срочно прибавлять и уже набирать очки, иначе сезон для них закончится еще до начала осени. Учитывая, что места в еврокубках в России пока не разыгрываются, биться есть смысл только за топ-3, а он уже в восьми очках впереди.

«Крылья» — подходящий соперник для того, чтобы начать восхождение. Самарцы сами испытывают проблемы, хотя по матчу первого тура против «Оренбурга» казалось, что это будет одна из самых веселых и интересных команд РПЛ. После той победы коллектив Игоря Осинькина набрал всего один балл, и тот в игре с мучающимся «Торпедо» (1:1).

Может, прием самарцев в Черкизово станет для москвичей вознаграждением за мучения в предыдущих играх? Победа хозяев с форой (1.5) идет за 4.60, с форой (0) — за 1.80.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Крылья Советов»

И все-таки надо помнить, что оборона железнодорожников — решето. Им забивали все, включая «Нижний Новгород». Понятно, что и у «Крыльев» с Глушенковым будут возможности отличиться. Также самому «Локомотиву» пора встрепенуться: если не забить дома такому сопернику, который не провел ни одного «сухого» матча в сезоне, можно в стиле Федуна сняться с чемпионата.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.70.